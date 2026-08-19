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Estudiantes de la E.E.T. Nº 1 España de La Paz representarán a la región en el Modelo Nacional de la UBA

Tras este logro, los estudiantes se preparan para la instancia nacional en la UBA, mientras la institución apela a la colaboración de la comunidad para costear el traslado y hospedaje

19 de agosto 2026 · 13:15hs
Estudiantes de la E.E.T. Nº 1 España de La Paz representarán a la región en el Modelo Nacional de la UBA

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Estudiantes de la E.E.T. Nº 1 España de La Paz representarán a la región en el Modelo Nacional de la UBA

Estudiantes de la E.E.T. Nº 1 España de La Paz alcanzaron el máximo reconocimiento en el XIII Encuentro Uniendo Metas del Modelo de Naciones Unidas, celebrado el pasado fin de semana en la ciudad de Chajarí. La delegación que representó a China obtuvo la distinción equivalente al primer premio, lo que les otorga una beca de inscripción para la instancia nacional que se llevará a cabo en la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante el mes de noviembre.

El equipo ganador estuvo integrado por los alumnos Josefina y Joaquín Martin, Candela Utrera, Valentín Leguizamón, Martina Romero Sánchez, Máximo Mainoldi, Serena Orlando, Tiziano López y Lucas Armanasco, todos pertenecientes al Ciclo Superior de la institución. Asimismo, se destacaron con menciones especiales los estudiantes Guadalupe Cáceres (delegación de México) y Theo Blanco (delegación de Sudáfrica).

Compromiso docente y esfuerzo estudiantil

Este logro es el resultado de un proyecto pedagógico sostenido en el tiempo por las profesoras Sara Cáceres y María Medina, junto al profesor Leandro Lamboglia, quien fuera pionero en esta iniciativa. El desempeño de los jóvenes es motivo de orgullo para la comunidad educativa, especialmente considerando que los alumnos cumplen con una escolaridad de doble turno. Este año los docentes que acompañaron fueron Sara Cáceres, María Medina y Martín Ríos.

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Para financiar su participación, los estudiantes realizan un notable esfuerzo personal, recaudando fondos a través del kiosco escolar y otros beneficios. De cara al encuentro nacional en noviembre, la estudiante Josefina Martin asumirá un rol de autoridad, lo que requerirá su presencia en Buenos Aires durante una semana, mientras que el resto de la delegación participará en tres días de actividades intensivas.

Llamado a la solidaridad

Pese al éxito obtenido, la participación en la instancia nacional depende ahora de la obtención de recursos. Desde la institución han lanzado una invitación abierta a empresas y entidades locales para colaborar con los gastos de traslado y hospedaje, permitiendo que estos jóvenes talentos puedan completar su camino hacia la UBA

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Estudiantes La Paz
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