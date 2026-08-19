Entre Ríos celebra el Día de la Radio Online con presencia en Cadero y los 16 años de Radio Online Paraná, pionera de la provincia.

Día de la Radio Online: Entre Ríos tiene voz propia en la escena nacional.

Este miércoles se conmemora en Argentina el Día de la Radio Online, una fecha que cumple 10 años y que pone en valor el crecimiento de las emisoras que encontraron en internet una nueva plataforma para hacer radio, informar, entretener y conectar con audiencias de todo el país y del mundo.

La evolución de internet y de las nuevas tecnologías modificó los hábitos de consumo de los medios. Hoy, una radio puede ser escuchada desde un teléfono celular, una computadora, una tablet o cualquier dispositivo con conexión a internet, sin las limitaciones geográficas de una frecuencia tradicional.

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Entre Ríos tiene representación en la radio online nacional

En este escenario, Entre Ríos tiene presencia dentro de la Comisión Directiva de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online, a través de Diego Cuadra, director de Radio Online Paraná.

Su participación representa a la provincia dentro de un espacio que reúne a referentes de la radio online argentina y que trabaja en torno al crecimiento, desarrollo y reconocimiento de esta modalidad de comunicación.

La presencia de Entre Ríos en Cadero también permite llevar al ámbito nacional las experiencias y la realidad de quienes producen radio desde las distintas localidades de la provincia.

Radio Online Paraná, una historia de 16 años

En Paraná, la celebración del Día de la Radio Online tiene un significado especial.

Radio Online Paraná fue la primera radio online de Entre Ríos y cuenta con 16 años de trayectoria, en el aire.

La emisora nació apostando por internet como una nueva manera de hacer radio y, desde entonces, fue acompañando la evolución de la comunicación digital.

Durante estos años incorporó transmisiones en vivo, contenidos periodísticos, programas, redes sociales y diferentes herramientas digitales, manteniendo como objetivo principal el vínculo con sus oyentes.

Su aniversario no es el 19 de agosto, sino el 27 de noviembre, fecha en la que la emisora celebra un nuevo año de vida.

De Paraná al mundo

La radio online permitió que proyectos locales pudieran alcanzar audiencias mucho más amplias. En el caso de Radio Online Paraná, una propuesta nacida en la capital entrerriana logró proyectarse más allá de las fronteras de la provincia.

Actualmente, la emisora puede escucharse las 24 horas a través de internet, desde su sitio oficial:

Radio Online Paraná - www.radionlineparana.com

Quienes quieran conocer más sobre la Cámara Argentina de Radios Online pueden consultar:

Cadero - Cámara Argentina de Radios Online

Diez años de una fecha y una historia que continúa

A diez años de la celebración del Día de la Radio Online en Argentina, el sector continúa planteando nuevos desafíos y oportunidades.

Para Entre Ríos, la fecha también representa una oportunidad para destacar el camino recorrido por quienes fueron pioneros en esta modalidad.

Y desde ese mismo lugar, Diego Cuadra representa a Entre Ríos en la Comisión Directiva de Cadero, llevando la voz de la provincia al ámbito nacional de la radio online.

19 de agosto - Día de la Radio Online en Argentina.

Radio Online Paraná: 16 años de trayectoria, rumbo a los 17 años en el aire y una historia que continúa.