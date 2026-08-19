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Pensar Paraná propone un cierre con un recorrido histórico por la ciudad

Este viernes y sábado se realizrán las últimas actividades del ciclo Pensar Paraná, una propuesta que invita a conocer sobre la historia de la ciudad.

19 de agosto 2026 · 12:47hs
Pensar Paraná propone un cierre con un recorrido histórico por la ciudad

Pensar Paraná propone un cierre con un recorrido histórico por la ciudad

El ciclo de encuentros sobre la historia de Paraná tendrá una jornada integradora este viernes en el Teatro Municipal 3 de Febrero y continuará el sábado con un recorrido sobre el nomenclador urbano desde una perspectiva de género. Las propuestas se enmarcan en el Bicentenario de la ciudad.

La Municipalidad de Paraná, junto a instituciones académicas, realizará este viernes 21 y sábado 22 de agosto las últimas actividades del ciclo Pensar Paraná, una propuesta que invita a conocer, reflexionar y generar nuevas miradas sobre la historia de la ciudad.

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Cronograma

El viernes 21 de agosto, a las 17 horas, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, se desarrollará la jornada integradora “Memoria, sociedad y comunidad”, con la participación de Pedro Kozul, Alexis Chausovsky y Carlos Saboldelli, y la moderación de Sonia Fernandez.

El encuentro abordará distintas dimensiones de la historia y la identidad de Paraná, con exposiciones vinculadas al período en que la ciudad fue capital de la Confederación Argentina, a una mirada sobre la ciudad desde la literatura y a la relación de Paraná con el agua y el paisaje.

La actividad cuenta con certificación de asistencia y requiere inscripción previa al correo [email protected]. Los cupos son limitados.

Recorrido historico por el nomeclador urbano

Como continuidad de la propuesta, el sábado 22 de agosto, a las 11 horas, se realizará el recorrido “El nomenclador urbano de Paraná, desde una perspectiva de género”, a cargo de María Mercado Doval.

El punto de encuentro será en Sara de Eccleston y Santos Domínguez. La actividad propone recorrer distintos espacios de la ciudad para conocer las historias detrás de sus nombres y reflexionar sobre la presencia de las mujeres en la construcción de la memoria urbana.

Ambas propuestas forman parte de Pensar Paraná, ciclo de encuentros con la historia de nuestra ciudad que se desarrolla en el marco de la conmemoración del Bicentenario de Paraná, que se celebrará el 26 de agosto de 2026.

Las actividades cuentan con la participación del INES-CONICET-UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER FHAyCS), junto a la Municipalidad de Paraná.

Paraná Charla Ciudad recorrido
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