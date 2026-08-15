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Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Gracias a los goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro, Estudiantes le ganó al Lobo, que terminó con nueve.

15 de agosto 2026 · 18:45hs
Estudiantes festejó ante su gente.

Estudiantes festejó ante su gente.

Estudiantes se hizo fuerte en su casa al golear por 4-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Los goles del Pincha para mantener el invicto en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi fueron de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro. El Lobo, que no gana en condición de visitante hace 23 años, jugó gran parte del complemento con dos hombres menos por las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti. Tras el pitido final una una breve gresca entre los futbolistas.

Lo que dejó el triunfo de Estudiantes

Los dirigidos por Alexander Medina monopolizaron la posesión de la pelota. El León logró trasladar el juego al campo rival en el inicio, algo que también repercutió en que los jugadores ofensivos del Lobo queden aislados en el ataque. Sin embargo, ambos combinados tuvieron dificultades para generar peligro en el arco contrario. De la mano de Nacho Fernández, Gimnasia reaccionó con el correr de los minutos y Fernando Muslera se destacó con una atajada trascendental sobre Agustín Auzmendi.

Estudiantes quedó segundo.

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Estudiantes empató con Universidad Católica por la ida de los octavos de la Libertadores

Cuando el cuadro visitante controlaba el transcurso del juego, Alexis Steimbach fue expulsado a los 34 minutos por una fuerte plancha sobre Joaquín Tobio Burgos. El árbitro Yael Falcón Pérez le mostró la tarjeta roja tras revisar la acción en el VAR. Estudiantes exprimió la superioridad numérica para volver a tomar las riendas del clásico y se adelantó en el marcador de la mano de Eros Mancuso antes del final de la primera etapa.

Bajo un diluvio en La Plata, Estudiantes superó a Gimnasia y estiró su invicto en condición de local a más de 23 años (FOTOBAIRES)

La adversidad para Gimnasia se enalteció en el arranque del complemento por la expulsión de Germán Conti. En un puñado de minutos, el marcador central fue amonestado por tocar la pelota con la mano tras un mal cálculo y una infracción sobre Adolfo Gaich. Tiago Palacios aumentó la ventaja para el Pincha con un golazo a los 14 minutos del segundo tiempo y, a los 25, Joaquín Tobio Burgos se la picó a Nelson Insfrán para el 3-0. El elenco dirigido por Ariel Pereyra intentó minimizar los daños con dos hombres menos y resistió como pudo las ofensivas incesantes del local. Alexis Castro estampó el 4-0 definitivo cerca del final.

Estudiantes mantiene su dominio en el historial: logró su 70° triunfo y le sacó 19 encuentros de diferencia, ya que el Lobo tiene 51 victorias —igualaron en 72 oportunidades—. Además, el Pincha extendió su racha de 23 años sin perder en condición de local contra Gimnasia. El último duelo que ganó el Lobo en rodeo ajeno fue el 20 de abril de 2003, cuando se impuso 4-2 en el viejo estadio de 1 y 57. En la nueva casa Jorge Luis Hirschi, el León continúa invicto con tres victorias y mismos empates.

Gimnasia cortó su racha de tres triunfos al hilo en el Torneo Clausura y no pudo escalar a la cima de la zona B. Por su parte, el León platense escaló al cuarto puesto de la Tabla Anual con 37 unidades. El conjunto Tripero está séptimo con 35. Ambos combinados volverán a tener actividad en la jornada del martes.

Tras empatar 1-1 en La Plata, Estudiantes cerrará la llave de la Copa Libertadores contra Universidad Católica de Chile a las 21:30. Del otro lado, el Lobo se medirá desde las 17 contra Deportivo Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina.

Estudiantes Gimnasia Torneo Clausura
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