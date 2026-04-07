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Evaristo vuelve a Buenos Aires con 2 Minutos como apertura en el Movistar Arena

Evaristo regresa a Buenos Aires con un show que recorre toda su carrera, acompañado por 2 Minutos en una noche clave para el punk en español.

7 de abril 2026 · 12:07hs
Evaristo vuelve a Buenos Aires con 2 Minutos como apertura en el Movistar Arena.

Evaristo vuelve a Buenos Aires con 2 Minutos como apertura en el Movistar Arena.

La noche del domingo 26, en el Movistar Arena, promete convertirse en una verdadera celebración del punk en español. Al esperado regreso de Evaristo Páramos a Buenos Aires se suma una presencia fundamental para la escena local: 2 Minutos será la encargada de abrir el show y encender la mecha de una jornada que ya se perfila como histórica.

Referentes indiscutidos del punk argentino, 2 Minutos llega a esta cita con décadas de trayectoria y un repertorio que forma parte del ADN del género en el país. Con clásicos que marcaron generaciones y una energía que sigue intacta sobre el escenario, la banda de Valentín Alsina será la encargada de poner a vibrar al público desde el primer minuto de la noche.

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Noche histórica del punk: Evaristo y 2 Minutos juntos en el Movistar Arena

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Su participación no es casual: el espíritu combativo, directo y callejero de 2 Minutos dialoga de manera natural con la obra de Evaristo, uno de los grandes referentes del punk en español. Será un encuentro de generaciones, territorios y canciones que comparten una misma raíz: la del punk como forma de expresión, identidad y resistencia.

El punk no envejece: se afila. Y Evaristo Páramos es la prueba definitiva. El ex líder de La Polla Records anuncia su regreso a Buenos Aires con un show que promete quedar grabado a fuego en la memoria del público: el domingo 26, en el Movistar Arena, con una propuesta tan ambiciosa como contundente.

A un año de su última visita al país, Evaristo vuelve a subirse a un escenario argentino para ofrecer un concierto especial dedicado a todas las etapas de su carrera, recorriendo sus canciones sin concesiones. Un homenaje en carne viva a una obra que marcó a generaciones, pero lejos de cualquier gesto nostálgico: esto es presente, tensión y furia intacta.

Además de canciones de La Polla Records, el show incluirá los mejores temas de sus otros proyectos fundamentales: The Kagas, The Meas, Gatillazo y su actual banda, Tropa do Carallo. Un recorrido completo por una obra atravesada por la crítica social, la ironía, la bronca lúcida y una coherencia artística pocas veces vista.

El anuncio llega después de lo ocurrido en su último concierto en Buenos Aires, cuando, con entradas agotadas, Evaristo hizo vibrar al Estadio Cubierto Malvinas Argentinas con un show arrollador. El referente histórico del punk en español demostró estar más filoso que nunca. El recital, que superó las dos horas y contó con más de 40 canciones, fue una verdadera celebración punk: pogo ininterrumpido, clásicos coreados de principio a fin y una comunión total entre artista y público.

Aquella noche no fue solo un recital: fue una declaración. Evaristo no vive del pasado, lo reactiva. Su regreso confirma esa idea y eleva la apuesta.

Lo que se viene en el Movistar Arena será un show extenso, intenso y cargado de sorpresas. Con 2 Minutos abriendo la noche y Evaristo encabezando una lista de canciones que atraviesa toda su carrera, el encuentro promete convertirse en una de las fechas punk más importantes del año en Buenos Aires.

Un repaso por hits y momentos dorados de distintas épocas, tocados con más potencia que nostalgia. Una noche para cantar, saltar y recordar que el punk (cuando es verdadero) nunca pierde vigencia.

Evaristo Buenos Aires Movistar Arena
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