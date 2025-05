Víctor Acosta presentará un libro con relato entrerriano

El escritor aseguró que, en su mayoría, los relatos son desconocidos por la sociedad entrerriana. "Venganza, rebeldías y otras entrerrianías" es el 15° libro de su autoría y confesó que seguirá escribiendo sobre su querida provincia. Oficialmente, se presentará el 18 de junio en la sede de la la Sociedad Argentina de Escritores de Entre Ríos. "El presidente de la SADE, Miguel Ángel Rodríguez, me dice, lo vamos a presentar pero con una condición, que tu hija cante después de la velada de la presentación", dijo entre risas. Cabe recordar que su hija, Chary Acosta, forma parte de la banda diamantina "Las Voces de Montiel".

VICTOR ACOSTA LIBRO.jpg

Sobre Víctor Acosta

Víctor Acosta es bibliotecario recibido de la Universidad Católica Argentina (UCA) y su pasión por los libros lo ha llevado a crear escritos que están atravesados, de una u otra manera, por la cultura entrerriana. Es autor del único libro que existe sobre la Chamarrita, el primer libro sobre la historia de Atahualpa Yupanki, "Cuando era gurí creí que todo lo que me gustaba no podía ser complementario ni como, por suerte la vida me regaló que no es incompatible ser cantor, ser músico, ser escritor, ser docente y ser bibliotecario", comentó el músico y agregó "soy feliz, la vida me ha regalado estas ganas de escribirle, de cantarle entre ríos, de hacer canciones entrerrianas.