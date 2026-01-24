Uno Entre Rios | Escenario | verano

Verano Frankenstiano: cine gratuito en Paraná

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos puso en marcha el ciclo Verano Frankenstiano en el patio de la Biblioteca Provincial en Paraná

24 de enero 2026 · 13:26hs
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos inició el ciclo Verano Frankenstiano en el patio de la Biblioteca Provincial, ubicada en Alameda de la Federación 278, en Paraná. La propuesta se desarrolla a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), con acceso libre y gratuito, y se extenderá durante los meses de enero y febrero.

El ciclo abre la temporada 2026 del Cineclub Noble del IAAER y propone un recorrido por distintas películas clásicas inspiradas en Frankenstein, el personaje creado por Mary Shelley, en una actividad conjunta con la Biblioteca Provincial, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La función inaugural se realizó con la proyección de La novia de Frankenstein (Estados Unidos, 1935), dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff. La actividad contó con la presentación del profesor Ricardo Martín Ramírez, quien abordó la obra literaria original y su vínculo con las adaptaciones cinematográficas a lo largo del tiempo.

La primera noche reunió a más de 70 espectadores en el patio de la Biblioteca Provincial, confirmando el interés del público por este tipo de propuestas culturales con entrada libre. La respuesta acompañó una función que combinó cine clásico, divulgación y encuentro.

La programación continuará este viernes 30, a las 20.30, con la proyección de La maldición de Frankenstein (Reino Unido, 1957). En febrero, el ciclo seguirá el viernes 13 con El jovencito Frankenstein y el viernes 20 con Frankenstein de Mary Shelley, siempre con acceso libre y gratuito.

verano Cine Paraná Biblioteca Provincial Verano Frankenstiano
