El verano 2026 tuvo una dinámica de menor a mayor y cerró con un balance superior al de 2025: viajaron más turistas, se generó mayor impacto económico y la agenda de eventos funcionó como gran motor de convocatoria en todo el país.
Viajaron 30 millones de turistas en todo el país durante el verano
Durante el verano 2026 viajaron 30,7 millones de turistas y gastaron casi 11 billones de pesos en todo el país. El caso de Entre Ríos.
El balance general
El comportamiento del verano fue muy heterogéneo pero dinámico. Los destinos que combinaron naturaleza, eventos y agenda cultural lograron altos niveles de ocupación, mientras que otras plazas mostraron desempeños más moderados y sensibles al clima y al calendario.
La temporada se organizó por “picos” más que por anticipación: fines de semana, festivales, carnavales y competencias deportivas actuaron como activadores concretos del viaje, acelerando reservas y elevando ocupación incluso en destinos que habían comenzado con registros bajos.
Se consolidó un nuevo perfil de turista: decidió con poca antelación, priorizó experiencias específicas y ajustó la duración de su estadía. La permanencia promedio se mantuvo en torno a 3-4 noches en destinos consolidados y fue más corta en plazas de paso o escapadas regionales.
El gasto fue selectivo pero significativo: el consumo se concentró en productos y experiencias de alto valor agregado (excursiones, gastronomía, eventos), mientras que se moderaron consumos accesorios. Donde el producto turístico estuvo bien diferenciado, el impacto económico fue contundente.
Eventos + cultura + deporte fueron la fórmula más efectiva para sostener el movimiento turístico. Las fiestas populares, festivales, torneos y propuestas gastronómicas funcionaron como motores claros de demanda y permitieron sostener actividad incluso en contextos de mayor prudencia en el gasto.
Entre los problemas del sector, este año aparecieron la rentabilidad ajustada, la competencia informal y la dependencia del clima y la agenda, factores que le dieron volatilidad a la temporada y obligaron a una planificación más flexible por parte de prestadores y destinos.
El caso de Entre Ríos
Apoyado en su combinación de playas de río, complejos termales, naturaleza y un calendario sostenido de fiestas populares, el verano dejó un muy buen balance, con un gasto diario que rondó los 100 mil pesos por persona y más de 2 millones de turistas circulando por la provincia. El gasto total, que al 17 de febrero ya había alcanzado los $270 mil millones, habría superado los $300 mil millones en toda la temporada.
La microrregión Tierra de Palmares lideró los niveles de ocupación (76%), seguida por Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano (66%) y Caminos del Palacio (60%), reflejando una distribución equilibrada del flujo turístico. El atractivo natural volvió a ser determinante: las playas sobre los ríos Uruguay y Paraná, los parques y reservas naturales, el turismo rural y, especialmente, los complejos termales de Federación, Villa Elisa, Colón y Concordia funcionaron como polos de descanso y bienestar durante todo el verano. En el corredor del Uruguay, Colón se consolidó como uno de los destinos destacados, con una ocupación promedio del 77,5% entre enero y febrero, estadía media de 4,3 noches y más de 150 mil turistas y excursionistas en el período. El destino combinó playas sobre el río Uruguay, termas y una agenda cultural robusta que incluyó la Fiesta del Turista, 12 noches de corsos y la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, con más de 14.000 asistentes en sus shows principales.
El calendario de fiestas fue clave en toda la provincia: el Carnaval del País en Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Lago en Federación y el Triatlón Internacional de La Paz impulsaron la demanda en enero, junto con múltiples festivales regionales vinculados a la identidad entrerriana. El punto más alto se registró durante el fin de semana largo de Carnaval en febrero, con una ocupación promedio provincial del 97% y el ingreso de 218.603 turistas. Varias localidades alcanzaron ocupación plena en ese fin de semana, entre ellas Gualeguay, Pueblo General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana, mientras que otras como Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay superaron el 95%.