Viajaron 30 millones de turistas en todo el país durante el verano

Durante el verano 2026 viajaron 30,7 millones de turistas y gastaron casi 11 billones de pesos en todo el país. El caso de Entre Ríos.

El verano 2026 tuvo una dinámica de menor a mayor y cerró con un balance superior al de 2025: viajaron más turistas , se generó mayor impacto económico y la agenda de eventos funcionó como gran motor de convocatoria en todo el país.

El comportamiento del verano fue muy heterogéneo pero dinámico. Los destinos que combinaron naturaleza, eventos y agenda cultural lograron altos niveles de ocupación, mientras que otras plazas mostraron desempeños más moderados y sensibles al clima y al calendario.

La temporada se organizó por “picos” más que por anticipación: fines de semana, festivales, carnavales y competencias deportivas actuaron como activadores concretos del viaje, acelerando reservas y elevando ocupación incluso en destinos que habían comenzado con registros bajos.

Se consolidó un nuevo perfil de turista: decidió con poca antelación, priorizó experiencias específicas y ajustó la duración de su estadía. La permanencia promedio se mantuvo en torno a 3-4 noches en destinos consolidados y fue más corta en plazas de paso o escapadas regionales.

El gasto fue selectivo pero significativo: el consumo se concentró en productos y experiencias de alto valor agregado (excursiones, gastronomía, eventos), mientras que se moderaron consumos accesorios. Donde el producto turístico estuvo bien diferenciado, el impacto económico fue contundente.

Eventos + cultura + deporte fueron la fórmula más efectiva para sostener el movimiento turístico. Las fiestas populares, festivales, torneos y propuestas gastronómicas funcionaron como motores claros de demanda y permitieron sostener actividad incluso en contextos de mayor prudencia en el gasto.

Entre los problemas del sector, este año aparecieron la rentabilidad ajustada, la competencia informal y la dependencia del clima y la agenda, factores que le dieron volatilidad a la temporada y obligaron a una planificación más flexible por parte de prestadores y destinos.

El caso de Entre Ríos

Apoyado en su combinación de playas de río, complejos termales, naturaleza y un calendario sostenido de fiestas populares, el verano dejó un muy buen balance, con un gasto diario que rondó los 100 mil pesos por persona y más de 2 millones de turistas circulando por la provincia. El gasto total, que al 17 de febrero ya había alcanzado los $270 mil millones, habría superado los $300 mil millones en toda la temporada.

La microrregión Tierra de Palmares lideró los niveles de ocupación (76%), seguida por Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano (66%) y Caminos del Palacio (60%), reflejando una distribución equilibrada del flujo turístico. El atractivo natural volvió a ser determinante: las playas sobre los ríos Uruguay y Paraná, los parques y reservas naturales, el turismo rural y, especialmente, los complejos termales de Federación, Villa Elisa, Colón y Concordia funcionaron como polos de descanso y bienestar durante todo el verano. En el corredor del Uruguay, Colón se consolidó como uno de los destinos destacados, con una ocupación promedio del 77,5% entre enero y febrero, estadía media de 4,3 noches y más de 150 mil turistas y excursionistas en el período. El destino combinó playas sobre el río Uruguay, termas y una agenda cultural robusta que incluyó la Fiesta del Turista, 12 noches de corsos y la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, con más de 14.000 asistentes en sus shows principales.

El calendario de fiestas fue clave en toda la provincia: el Carnaval del País en Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Lago en Federación y el Triatlón Internacional de La Paz impulsaron la demanda en enero, junto con múltiples festivales regionales vinculados a la identidad entrerriana. El punto más alto se registró durante el fin de semana largo de Carnaval en febrero, con una ocupación promedio provincial del 97% y el ingreso de 218.603 turistas. Varias localidades alcanzaron ocupación plena en ese fin de semana, entre ellas Gualeguay, Pueblo General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana, mientras que otras como Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay superaron el 95%.