Una noche con sabor a rock: tributo a Bon Jovi en Drake

Tributo a Bon Jovi en Drake

La noche combinará música en vivo, pizza libre y un ambiente distendido, pensado para compartir con amigos o en pareja. Será una oportunidad para conectar con la energía del rock, recorrer décadas de historia musical y cantar a coro temas que marcaron generaciones, como Livin’ on a Prayer, It’s My Life o You Give Love a Bad Name.