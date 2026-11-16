Norma Gómez encontró la forma de acercar la historia de Malvinas a las nuevas generaciones y mantener viva la memoria de los excombatientes.

Una escritora de San Benito convirtió un testimonio sobre Malvinas en un cuento para los más chicos

Norma Gómez, trabajadora de la Biblioteca Municipal de San Benito, escribió "Cuando el pasado susurra memorias", una obra inspirada en una charla que brindó el veterano de guerra Rubén Ramos en 2022. A través del diálogo entre un niño y su abuela, busca acercar la historia de Malvinas a las nuevas generaciones y mantener viva la memoria de los excombatientes.

¿Cómo contarles a los más chicos lo que sucedió en las Islas Malvinas? ¿Cómo acercarlos a una historia atravesada por el dolor, el sacrificio y el orgullo nacional? Esas preguntas encontraron una respuesta en la literatura de Norma Gómez, escritora de San Benito, quien creó el cuento Cuando el pasado susurra memorias, una obra que ya está disponible en la Biblioteca Municipal de esa localidad.

La publicación nació a partir de una experiencia que dejó una profunda huella en la comunidad. En 2022, el veterano de guerra Rubén Ramos brindó una serie de charlas en San Benito, primero destinadas a estudiantes de las escuelas de la ciudad y de localidades cercanas, y luego abiertas al público en general. Allí compartió sus vivencias durante la Guerra de Malvinas, en primera persona, y llevó distintos elementos que utilizó durante el conflicto para ilustrar su relato.

"Fue una charla muy emotiva y muy triste a la vez, porque era su historia en primera persona. No la estaba contando de un libro, como estudiábamos cuando íbamos a la escuela: él la había vivido", recordó Gómez.

La escritora destacó el impacto que tuvieron aquellos encuentros tanto en los chicos como en los adultos. Ramos relató las experiencias que atravesó durante la guerra y mostró objetos como su bolsa de dormir, una gorra y un pequeño avión, recursos que ayudaron a captar la atención de los estudiantes y a acercarlos a una realidad que durante mucho tiempo permaneció poco conocida.

Un cuento que nació de una pregunta

La idea de escribir la obra tomó forma a partir de una anécdota que le contó una mujer. Su nieto, de apenas ocho o nueve años, había regresado muy entusiasmado de una de las charlas de Ramos y le comentó a su abuela lo interesante que había sido escuchar al veterano. Después, le hizo una pregunta: si ella sabía algo sobre aquella historia.

La mujer, sorprendida, no encontró una respuesta inmediata y le propuso conversar después de la siesta. Ese intercambio cotidiano fue el punto de partida para que Norma imaginara una historia protagonizada por un niño y su abuela. "Yo ya me iba armando en la cabeza el diálogo del nene, que se llamaba Juan, ficticiamente, y su abuela Adela", contó en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

En el relato, Juan quiere saber si lo que escuchó sobre Malvinas realmente sucedió. Su abuela, a partir de los conocimientos que tiene, comienza a explicarle los acontecimientos y responde sus inquietudes. De esa manera, Gómez construye un puente entre generaciones y transforma una conversación familiar en una oportunidad para transmitir memoria.

La autora considera que esta forma de acercar la historia permite que los chicos se interesen, pregunten y comprendan lo ocurrido desde una perspectiva cercana. La intención también es que el cuento pueda llegar a otras instituciones educativas de San Benito, ya que hasta el momento fue compartido en la escuela a la que asistía el niño que inspiró la historia.

La memoria como homenaje

Para Gómez, recuperar estos testimonios es una manera de rendir homenaje a quienes participaron de la Guerra de Malvinas, tanto a los sobrevivientes como a aquellos que dejaron su vida en las islas.

"Es una manera sublime de rendir homenaje a nuestros queridos combatientes, a los sobrevivientes y a los soldaditos que dejaron su sangre esparcida en el hielo", expresó. Y agregó que es importante que las nuevas generaciones conozcan esa historia "con amor y orgullo".

En su reflexión, también hizo hincapié en la necesidad de transmitir lo sucedido sin ocultar el dolor, pero reconociendo el valor de quienes fueron a defender el territorio argentino.

La temática, además, tiene un significado personal para la escritora. Gómez recordó que el 30 de marzo de 1982, el mismo día en que desembarcaron los soldados argentinos en las Islas Malvinas, nació una de sus hijas, a quien llamó Soledad. Un vínculo que, según relató, adquirió con el tiempo un sentido especial en su historia familiar.

Biblioteca Municipal

A sus 71 años, Norma Gómez se define como una mujer casera, a quien no siempre le resulta sencillo salir de su hogar. Sin embargo, cuando llega a la Biblioteca Municipal de San Benito, donde desarrolla tareas como bibliotecaria de oficio, encuentra un espacio en el que se siente plenamente cómoda.

Su trabajo está ligado a los libros, los documentos y el cuidado del patrimonio bibliográfico de la institución. Allí, entre publicaciones antiguas y colecciones, también encuentra el lugar para desarrollar su pasión por la escritura.

Cuando el pasado susurra memorias reúne esas dos facetas: su vínculo con la Biblioteca y su interés por contar historias que dejen una enseñanza.

La obra ya puede encontrarse en la Biblioteca Municipal de San Benito y representa una apuesta por mantener vigente la memoria de Malvinas a través de un lenguaje sencillo y cercano. Porque, como propone el cuento, a veces alcanza con la pregunta de un niño y la palabra de una abuela para abrir una conversación que merece seguir transmitiéndose de generación en generación.