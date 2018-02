Un maestro internacional del tango llega hoy a Paraná

En forma exclusiva la ciudad de Paraná y amantes del tango de toda la región reciben hoy a Pablo Verón, bailarín, coreógrafo, actor, productor y compositor de nivel internacional, quien estará dictando su seminario especial Tango Evolución: Dinámica y Creación en el Baile.

Hoy, las clases serán en el centro cultural Gloria Montoya, desde las 20.30; y mañana a partir de las 18.30, en la Sala Mayo del Puerto Nuevo, donde a partir de las 22 habrá una gran milonga. Las actividades son organizadas por El Escape Tango.

Más de 30 años de trayectoria profesional comprobable constituyen a Pablo Verón como el más personal, creativo y talentoso bailarín de su generación. Considerado por el diario Liberation de París como Mejor Bailarín del Mundo, creador de un estilo de bailar único que le ha valido el respeto de bailarines del mundo entero.

Es reconocido internacionalmente como la figura clave en el resurgimiento de esta danza misteriosa, sensual y lúdica. Habiendo recibido de los grandes maestros de tango argentino la herencia de la tradición, Pablo es el primero en tender puentes entre las generaciones presentes del tango y las precedentes, y uno de los más destacados embajadores de este baile.

Siendo muy joven inició su carrera profesional en 1986 bailando y actuando en comedias musicales como Evita, Cabaret y Sweet Charity. Viajó por América con su grupo Tap 42 y también participó en festivales de danza y en programas de televisión en Argentina.

En 1988 protagonizó el film Cipayos, de Jorge Coscia. En 1989 llegó a París con Tango Argentino, espectáculo mundialmente conocido en el que logró proyectarse con arte y gracia la esencia del tango. En él participaron los más fieles representantes de su música, su canto y su baile, y fue presentado en los más importantes escenarios del mundo. Ganó el premio Tony Award.

Las funciones en París fueron clave en la trayectoria de Verón. Fue en la Ciudad luz donde conoció a la portuguesa Teresa Cunha (con quien formaría su primera pareja estable de baile) y donde empezó a trabajar con regularidad hasta que decidió radicarse allí. Luego de varias exitosas asociaciones artísticas con el director teatral argentino Alfredo Arias, Pablo consigue mayor difusión internacional como coreógrafo, bailarín y actor protagónico del film La lección de tango, de la inglesa Sally Potter. Durante los 90 fue contratado para actuar varias veces en una decena de ciudades europeas y recibió distinciones tanto en la Argentina como en el exterior.

Hacia la década del 2000 comenzó a crear sus propios shows, participó en otros de éxito internacional como Tanghost y se desempeñó como docente en prestigiosos festivales internacionales. En 2001, bailó en la película The Man Who Cried dirigida por Sally Potter, teniendo como protagonistas a Johnny Deep, Kate Blanchet, John Turturro y Christina Ricci. También actuó en los filmes The Cup y Assassination Tango, producidos y protagonizados por Robert Duvall.

En 2009 y 2010 se dedicó a la enseñanza viajando por el mundo. En 2011 hizo la coreografía y fue protagonista de la escena de tango del filme hollywoodense Upside Down. Compartió la escena con Kirsten Dunst, a quien enseña sus primeros pasos de tango y prepararse para la filmación.

Después de muchos años de experimentar y desarrollar diferentes modos de acercamiento a la transmisión del profundo y sutil arte del baile, una metodología propia se fue formando que es altamente apreciada por los adeptos del mundo entero. Entre los proyectos artísticos, Pablo imparte workshops y seminarios intensivos en las principales ciudades del globo.