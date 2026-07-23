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Empleados municipales de Colón cobraron su sueldo con un 10% de aumento

Se otorgó un 10% de aumento para los empleados municipales de Colón con los haberes de julio. Lo que conlleva un 21% de recomposición en el año.

23 de julio 2026 · 13:02hs
Empleados municipales de Colón cobraron su sueldo con un 10% de aumento

Empleados municipales de Colón cobraron su sueldo con un 10% de aumento

En lo que va del año, se va aumentando un acumulado del 21% de recomposición. El Intendente de Colón, José Luis Walser, confirmó un nuevo incremento para toda la planta de trabajadores del 10 por ciento que se aplicará con los haberes de julio

Este jueves, tuvo lugar en la Municipalidad de Colón una nueva instancia de paritaria con los gremios ATE y Si.Tra.M presidida por el intendente, José Luis Walser, donde ambos sindicatos firmaron el acta mediante el cual se confirma un incremento salarial del 10 por ciento para el personal de todas las plantas de trabajadores municipales que se hará efectivo con las liquidaciones de haberes del mes de julio.

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Aumentos

Con esta nueva recomposición, la comuna alcanza un 21 por ciento de incremento salarial acumulado en lo que va del año, considerando el aumento otorgado en el mes de marzo.

Este incremento se hace efectivo en medio de un contexto en el que tanto las recaudaciones locales como los aportes coparticipables, han sufrido una caída significativa y con una inflación acumulada en este 2026 que asciende al 16,8 por ciento.

De esta manera, la Municipalidad de Colón otorga un aumento que permite superar los índices de inflación.

En la reunión mantenida con los gremios, también se dialogó sobre una nueva instancia de pase a planta permanente que se hará efectiva este año.

La reunión encabezada por el intendente contó con la participación del secretario de Gobierno, Mariano Bravo, el secretario de Hacienda, Rodolfo Minatta, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba, el subsecretario de Gestión y Asuntos Jurídicos, Dr. Daniel Kolankowski, la secretaria privada, Gimena Bordet, y los representantes de ATE y Sitram.

Colón Municipales Aumento Salario
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