Trinidad Rodríguez Lombardi presenta "El linaje", una novela sobre la fuerza ancestral de las mujeres

La escritora Trinidad Rodríguez Lombardi presentará su novela El linaje el jueves 13 de noviembre a las 18.30 en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos. La obra, publicada por Editorial Vanadis, recorre más de un siglo de historia a través de cuatro generaciones de mujeres unidas por la sangre, la magia y el eco de sus ancestras.

Ambientada en Santiago del Estero entre 1860 y 1975 , la novela narra la vida de Isaura, Elena, Alberta e Iris , mujeres atravesadas por amores, luchas y heridas que se transmiten de generación en generación. Con elementos del realismo mágico , la autora retrata un linaje femenino que desafía el olvido y rescata la sabiduría ancestral.

“Comencé a escribir esta novela hace 12 años. Sabía muy bien qué quería contar y sobre quiénes quería escribir: las mujeres de mi propio linaje”, contó Rodríguez Lombardi durante su visita a la redacción de UNO. La autora explicó que cada protagonista posee un don relacionado con la naturaleza —aire, tierra, fuego y agua—, como una forma simbólica de conexión con los saberes espirituales y las creencias populares del norte argentino.

La escritora, nacida en Santiago del Estero y radicada en Paraná desde el año 2000, combina su trabajo como cardióloga infantil con la escritura. A lo largo de su carrera obtuvo premios literarios en certámenes nacionales y publicó su primer libro, El corazón de la ciencia, en 2010. “Esta novela es una honra a mi tierra natal y también un reconocimiento a Entre Ríos, que me dio una nueva vida”, expresó.

Sobre el proceso creativo, Rodríguez Lombardi relató que el libro atravesó distintas etapas: “Fueron 12 años de escritura, reescritura, pausas y regresos. Hubo momentos de inspiración y otros de frustración, pero siempre supe qué historia quería contar. En algún punto sentí que había muchas voces que querían hablar, y yo solo fui el canal”.

Por su parte, Natalia Hatt, editora y directora de Editorial Vanadis, destacó el trabajo conjunto que dio forma definitiva a la obra: “Trini se acercó hace tres años con la intención de autopublicar El linaje, pero vimos que encajaba perfectamente en el sello. Es un libro extenso, de 490 páginas, en el que trabajamos mucho sobre el estilo y la estructura”.

Hatt explicó que el diseño de tapa fue otro aspecto cuidadosamente elaborado. La ilustración representa a Isaura, la primera mujer del linaje, rodeada de símbolos vinculados a los elementos naturales que identifican a cada protagonista. “Los colores y la luna aluden al misterio, la energía femenina y la ciclicidad de la vida de las mujeres”, detalló la editora.

Con una prosa lírica y sensorial, El linaje combina memoria, poesía y espiritualidad, explorando la fortaleza femenina frente al dolor y el paso del tiempo. La autora invita al lector a recorrer un universo donde lo ancestral y lo íntimo se entrelazan, reafirmando la voz de las mujeres que desafían el silencio.