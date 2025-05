Tijeras afiladas, corazones rotos y glamour: "La Marce" vuelve al teatro

En esta nueva entrega, La Marce lleva a los espectadores a la trastienda de una peluquería un tanto excéntrica, donde dos peluqueras de lengua afilada y corazones apasionados esconden secretos que, a medida que avanzan los minutos, se irán revelando frente a una clientela impredecible. Lo que parecía ser una simple cita para el cuidado personal se convierte en un torbellino de emociones, chismes, amores imposibles y situaciones surrealistas.

A lo largo de la entrevista, La Marce detalló su enfoque y la intención detrás de la obra, que busca mucho más que la risa inmediata. “Siempre busco que mis espectáculos tengan una reflexión. No quiero que sean solo una sucesión de sketches. En este caso, quise tocar temas profundos, como el machismo, los estereotipos de género y las relaciones tóxicas, pero todo desde el humor. Creo que el humor es una herramienta poderosa para contar historias sin ser confrontativo, para abrir el debate de una forma más ligera”, explicó la artista, subrayando su compromiso con la crítica social que atraviesa cada uno de sus proyectos.

"El Show de la Marce: La Maldita Peluquera"

“El tema central tiene que ver con esa situación en la que un hombre mantiene dos relaciones con mujeres que no son conscientes de su vinculación. Yo me tomo este tema desde el humor, porque creo que podemos hablar de cosas difíciles sin necesidad de confrontar directamente”, afirmó, al tiempo que explicó que el humor es su vehículo para transmitir un mensaje poderoso, pero con suavidad.

Para La Marce, la peluquería es un lugar de belleza pero también un confesionario donde los secretos, las emociones y las tensiones del barrio se destapan sin filtros.

“La peluquería es el lugar perfecto para hablar de todo: de amores, traiciones, chismes y sueños rotos. Es un espacio donde todo se puede decir y todo se convierte en materia prima para una buena historia. Las clientas confían en las peluqueras, y las peluqueras también tienen sus propios secretos. Ahí es donde comienza todo”, explicó, destacando la fusión de comedia y crítica que caracteriza a su trabajo.

Marce Soñez2.jpg

Talento local

Uno de los elementos más esperados del espectáculo es la participación de Reina Heels, una de las drag queens más reconocidas de Argentina. “Reina Heels es, sin lugar a dudas, la drag más talentosa del país, la más completa. Para mí, es un honor que esté en este show. Su presencia le da un toque especial a la propuesta, porque ella es una de las grandes exponentes de una nueva generación de drags, que trae consigo una visión fresca y revolucionaria del arte drag”, declaró con entusiasmo.

Además, la artista señaló que este es un momento histórico para la escena drag, ya que, según ella, las drag queens han alcanzado popularidad y también han jugado un papel crucial en el reconocimiento de la diversidad sexual y de género en el ámbito artístico.

“Las drags han logrado transformar el escenario argentino. Están marcando la pauta para las futuras generaciones y, por eso, quise que mi obra fuera un homenaje a ellas. Son verdaderas luchadoras, y este show les da el lugar que merecen”, explicó, dejando claro que la fusión de géneros en su trabajo es una de sus principales apuestas artísticas.

La obra también toca temas de identidad y aceptación, reflejando las luchas cotidianas de quienes se animan a ser ellos mismos en un mundo que a veces no está preparado para recibirlos.

“La Marce es mi alter ego, y a través de ella quiero transmitir la fuerza interna, de cómo a veces ser uno mismo requiere de mucha valentía. La Marce es alegría, diversión.Y quiero que el público se divierta, que se olvide de todo lo malo por un rato y simplemente se ría de las locuras de este universo”, señaló.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marce Soñez (@marcesonezok)

Referentes

Cuando se le preguntó por sus referentes más cercanos, no dudó en mencionar a Antonio Gasalla como una de sus principales influencias: “Desde que era chica, Gasalla me marcó mucho, sobre todo sus personajes femeninos. Y, cuando conocí a Pablo Millán, fue como descubrir una nueva forma de hacer arte. Él fue el primero en abrirnos las puertas a quienes hacemos transformismo, a quienes nos identificamos con el arte queer. Es un verdadero referente para todos nosotros”, afirmó, quien considera a Millán un pionero en la escena del transformismo argentino y local.

Sobre la importancia de La Marce como personaje, reflexionó: “La Marce es una luchadora, una mujer que ha trabajado mucho para llegar donde está. Es despampanante, energética, y tiene un corazón enorme. Pero detrás de ella hay una persona sensible que, como todos, tiene sus luchas y sus momentos de duda. Sin embargo, La Marce no se detiene. Ella es una fiesta, una explosión de alegría, porque ese es el mensaje que quiero transmitir: que pese a todo, hay que seguir adelante con la cabeza bien alta”, concluyó con una mirada que reflejaba la fuerza y la pasión por su trabajo. Aparte de su incansable carrera teatral, La Marce mantiene un streaming semanal en Canal Once titulado Quiénes son, donde aborda temas de actualidad, entrevistas con figuras destacadas y reflexiones sobre el arte y la cultura. “¡Es un desafío maravilloso!”, destacó.

Las entradas para El Show de la Marce: La Maldita Peluquera ya están disponibles en la boletería del Teatro 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 54. Además, la artista estará acompañada de un gran elenco: Fabián Hollmann, Tiko Sotera, Cristian Giménez, Reina Hells, Gaara Drag, Elaias, Keila, Supernova Drag, Victoria Drag y División X.

Los horarios de boletería son martes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20, y los sábados de 10 a 12 y de 18 a 20. La cita es para una noche llena de risas, magia y reflexión, en un espectáculo que promete dejar huella en todos los presentes.