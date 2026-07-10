Los museos municipales de Gualeguaychú tendrán horarios especiales durante el fin de semana largo La Dirección de Cultura dio a conocer el cronograma de apertura de los distintos espacios culturales. Vecinos y turistas podrán recorrer museos históricos y temáticos con horarios especiales. 10 de julio 2026 · 13:33hs

Con motivo del próximo fin de semana largo, la Dirección de Cultura de Gualeguaychú informó los horarios especiales de atención de los museos municipales. La propuesta busca ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de recorrer los distintos espacios que preservan la historia, la identidad y el patrimonio cultural de la ciudad.

Los museos de Gualeguaychú abren sus puertas con horarios especiales para visitantes La programación incluye museos dedicados al patrimonio ferroviario, la arquitectura, la historia local y una de las expresiones culturales más representativas de Gualeguaychú: el Carnaval. Desde el Gobierno municipal invitaron a aprovechar estos días para conocer las muestras permanentes y disfrutar de un recorrido por los principales espacios culturales.

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Los horarios serán los siguientes: Museo Ferroviario: jueves y viernes de 8 a 12; sábado y domingo de 8 a 12 y de 14 a 18.

jueves y viernes de 8 a 12; sábado y domingo de 8 a 12 y de 14 a 18. Casa de Deken: jueves de 10 a 13; viernes, sábado y domingo de 10 a 13 y de 17 a 20.

jueves de 10 a 13; viernes, sábado y domingo de 10 a 13 y de 17 a 20. Casa de Haedo: de jueves a domingo, de 10 a 13.

de jueves a domingo, de 10 a 13. Casa Natal de Fray Mocho: permanecerá cerrada jueves y viernes; abrirá sábado y domingo de 10 a 13.

permanecerá cerrada jueves y viernes; abrirá sábado y domingo de 10 a 13. Azotea de Lapalma: jueves de 10 a 13; viernes de 9 a 12 y de 14.30 a 17.30; sábado de 10 a 13 y de 14.30 a 17.30; domingo de 10 a 13.

jueves de 10 a 13; viernes de 9 a 12 y de 14.30 a 17.30; sábado de 10 a 13 y de 14.30 a 17.30; domingo de 10 a 13. Museo del Carnaval: jueves, viernes y domingo de 9 a 13; sábado de 9 a 12 y de 16 a 19. Desde el Municipio destacaron que estos espacios constituyen una oportunidad para conocer distintos aspectos de la historia y la cultura de Gualeguaychú, a través de exposiciones, objetos patrimoniales y propuestas que reflejan la identidad de la ciudad. La iniciativa forma parte de la agenda cultural prevista para recibir a quienes elijan el destino durante el fin de semana largo. LEER MÁS: Harlem Festival 2026 confirmó su lineup con Cazzu, Babasónicos y La Vela Puerca como grandes protagonistas