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Los museos municipales de Gualeguaychú tendrán horarios especiales durante el fin de semana largo

La Dirección de Cultura dio a conocer el cronograma de apertura de los distintos espacios culturales. Vecinos y turistas podrán recorrer museos históricos y temáticos con horarios especiales.

10 de julio 2026 · 13:33hs
Los museos municipales de Gualeguaychú tendrán horarios especiales durante el fin de semana largo

Con motivo del próximo fin de semana largo, la Dirección de Cultura de Gualeguaychú informó los horarios especiales de atención de los museos municipales. La propuesta busca ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de recorrer los distintos espacios que preservan la historia, la identidad y el patrimonio cultural de la ciudad.

Los museos de Gualeguaychú abren sus puertas con horarios especiales para visitantes

La programación incluye museos dedicados al patrimonio ferroviario, la arquitectura, la historia local y una de las expresiones culturales más representativas de Gualeguaychú: el Carnaval. Desde el Gobierno municipal invitaron a aprovechar estos días para conocer las muestras permanentes y disfrutar de un recorrido por los principales espacios culturales.

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Los horarios serán los siguientes:

  • Museo Ferroviario: jueves y viernes de 8 a 12; sábado y domingo de 8 a 12 y de 14 a 18.
  • Casa de Deken: jueves de 10 a 13; viernes, sábado y domingo de 10 a 13 y de 17 a 20.
  • Casa de Haedo: de jueves a domingo, de 10 a 13.
  • Casa Natal de Fray Mocho: permanecerá cerrada jueves y viernes; abrirá sábado y domingo de 10 a 13.
  • Azotea de Lapalma: jueves de 10 a 13; viernes de 9 a 12 y de 14.30 a 17.30; sábado de 10 a 13 y de 14.30 a 17.30; domingo de 10 a 13.
  • Museo del Carnaval: jueves, viernes y domingo de 9 a 13; sábado de 9 a 12 y de 16 a 19.

Desde el Municipio destacaron que estos espacios constituyen una oportunidad para conocer distintos aspectos de la historia y la cultura de Gualeguaychú, a través de exposiciones, objetos patrimoniales y propuestas que reflejan la identidad de la ciudad. La iniciativa forma parte de la agenda cultural prevista para recibir a quienes elijan el destino durante el fin de semana largo.

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Gualeguaychú Museos cultura
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