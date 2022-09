Teatro Musical Paranaense, un espacio completo

— ¿Hace cuanto tiempo está este espacio?

— El Teatro Musical Paranaense funciona desde el 2017. Todo comenzó con la organización de talleres de canto y la necesidad de traer el teatro musical a Paraná entonces con Pablo Flores Torres, a quién conocí por intermedio de Pepe Cibrián, lo hicimos. El había venido a Paraná ya que es amigo y maestro. Pablo fue compositor de Pepe y un día me llamó y me propuso organizar eso. Yo le dije que sí y ahí empezamos. Todo arranca con un sí, con la decisión.

— Es relativamente nuevo.

— Es un espacio relativamente nuevo y con la pandemia en el medio. Igual pudimos seguir trabajando ya que nuestros alumnos nos apoyaron siempre. Trabajamos online cuando hubo que hacerlo. El teatro musical en pandemia era imposible, es más la mayoría de las escuelas en Buenos Aires cerraron sus puertas por completo porque los alumnos se negaban a las clases online. Muchas cerraron definitivamente porque no lograron sostener los espacios.

teatro musical paranaense 2.jpg

— ¿Dónde comenzó?

— Pablo Flores Torres venía una vez por mes a Paraná y esos talleres los hacíamos en el Centro Cultural Juan L. Ortíz los domingos. A fin de ese año del 217 hicimos una presentación con las canciones, montaje, algo muy chiquito y ahí nomás dijimos esto tiene que seguir y ahí le pusimos el nombre del Teatro Musical Paranaense.

— ¿Cómo hicieron en pandemia?

— Nosotros trabajamos mucho online y cuando pudimos retomar, de a poco ensayábamos una obra o un taller de montaje o cosas así. Seguimos trabajando con el apoyo de los chicos. De todos los alumnos que teníamos sólo habrán dejado tres o cuatro nada más. Fue un éxito y es más hicimos un show en pandemia que fue por YouTube. Fue todo un tema grabar las canciones en un lugar con todos los protocolos y luego lo hicimos video y lo subimos. El primer show que se hizo grande en Paraná lo hicimos nosotros en unos de los espacios que hay acá como es la Vieja Usina. Fue un taller de montaje que luego hubo que pararlo porque fue en marzo. Todo un tema tener 90 personas distanciadas. Todo muy raro. La gente con barbijos. Nos tocó experimentar todo eso y la verdad que eso nos llena de orgullo porque fuimos los primeros en dedicarnos al teatro musical. Al menos pudimos presentar algo en pandemia y después cuando se fue liberando arrancamos con todo.

— ¿Qué metas persiguen?

— Nuestra finalidad es la formación de los artistas, es decir creemos con Pablo firmemente que el artista tiene que generar este arte del oficio y se hace en los escenarios. Pueden saber mucho de teoría, pero si no se suben a un escenario no tienen como experimentar los nervios, que se apague el micrófono, que no se escucha la música, que se sientan mal y deban salir. Esa práctica del oficio nosotros la rescatamos desde el inicio y dijimos que ese sería el camino. Queremos que la gente pueda disfrutar de un teatro musical trabajado a un nivel profesional.

teatro musical paranaense 4.jpg

— ¿Qué actividades contiene un teatro musical?

— El teatro musical es uno de los géneros más completos que hay ya que engloba en canto, el baile y la actuación. Nosotros tenemos mucho de canto y actuación y también hacemos coreografía para el baile, pero por supuesto que esto está orientado al canto y la actuación. Esto es un trabajo de mucha disciplina porque hay asistir a los ensayos, no salir para estar bien de la voz, hay que cuidarse de todo. Empezamos con esta gran aventura y encontramos la finalidad principal: No hace hay que irse a Buenos Aires para poder lograr subirse a un escenario de teatro música.

— ¿Cuántos alumnos tienen en la actualidad y cada cuanto ensayan?

—Hoy contamos como con 60 alumnos que es un lindo número. Y en cuanto a los docentes estoy yo y Pablo Flores Torres que es sanjuanino, pero reside en Buenos Aires. Después las clases las damos los viernes y los sábados y si se da un domingo o otro día de la semana. Un ensayo dura mínimo dos horas. Hay días que tenemos funciones con los talleres y le metemos tres o cuatro horas. El teatro musical es mucho ensayo y disciplina.

— Vienen de participar en un certamen y con buenos resultados.

— Hace poco venimos de participar de la Performer Argentina Cup. ¿Qué es esto? Es ver al artista con la misma disciplina que a un deportista. Tiene que ser disciplinado, debe trabajar, ensaya y está dividido en categorías. Pasamos antes por una etapa provincial y regional que fue online y la nacional fue en Buenos Aires donde nos fue maravillosamente bien donde trajimos seis primeros premios, seis segundos y cuatro terceros puesto

— Y se destaca la producción de Gonzalo Cepeda.

— Sí, se ganó una beca completa para estudiar en Broadway con una grosa impresionante. Además hay dos chicas que también ganaron Salas Risso y Margarita Chávez. Ellas harán una carrera online desde Italia. Es una carrera costosa y se lo ganaron. Trajimos buenos premios.

teatro musical paranaense.jpg

— Es un premio al esfuerzo.

— Sí, es ganar como compañía. Presentamos un número y ganaron los 17 que estuvieron en el escenario. También tenemos un niño que ganó en categoría canto de 12 a 15 años como Francisco Vallejos. La verdad es que tenemos mucha satisfacción.

— ¿Hay chicos de todas las edades?

— Si tenemos un gran espectro y eso es lo que queremos. Buscamos que todos interactúen. Uno cuando va a trabajar con un elenco o en un musical siempre hay gente de todas las edades. No es que hay musicales para personas de tal edad. Los musicales es para todas las edades.

— Están contentos con el trabajo.

— Hemos trabajado bien y sobre todo queremos que los chicos sepan lo que es la disciplina y el respeto por los compañeros. Se llega con el trabajo y el esfuerzo y no jodiendo a nadie hablando mal y pronto.

— ¿De acá a fin de año que les queda?

— De acá a fin de año tenemos un taller de montaje. Vamos a presentarlo el 15 de octubre. Es aprender mediante un musical. Luego para noviembre estamos preparando la Isla del Tesoro que es un musical de Pablo, uno de los más importantes de Capital Federal que se hizo en todos lados, en México, en Estados Unidos, en San Juan, en todos lados. Acá se verá nuestra propia versión y la oficial. Ahí nos presentaremos como una compañía oficial y eso está bueno. La verdad que vemos lo que se hizo en cuatro años y está bueno. Además nos quena mucho por hacer. Queremos crecer mucho más. El año que viene tenemos el Nacional, el latinoamericano y alguno irá al Mundial. Yo estoy convencida de eso. Nosotros siempre vamos a apoyar a nuestros artistas, son alumnos, pero son artistas. Queremos que trabajen acá, en su lugar, en su país. Paraná debe ver a sus artistas en sus escenarios. Eso debe ser así. No hay que ir a Buenos Aires para verlos. Acá, perfectamente, se puede hacer esta carrera. Nosotros somos el Teatro Musical Paranaense, desde Paraná a todo el país.

Cepeda, rumbo a Broadway

Gonzalo Cepeda es el paranaense, representante del Teatro Musical, que logró la beca para Broadway. Es un logro impresionante y soñado para cualquier artista. “Competimos con el Teatro Musical Paranaense en una competencia internacional que se hizo en el país y que es oriunda de Italia. Se trajo acá y participamos desde Paraná. Logramos pasar a los Latinoamericanos como compañía. Mis compañeros también ganaron varios premios”, dijo y continuó: “Yo salí primero en canto masculino en la Clase A que es como en el fútbol. Hay A, B y C. La verdad podía ganar cualquiera. Eligieron a dos personas para ir a estudiar a Broadway. Fue una gran sorpresa, muy grata. Yo tengo 22 año y hace poco que me dedico a esto. Todos se sorprenden pero hace poco que lo hago. Lo que más hago es canto, pero no más que eso. Desde que estoy en el taller hago baile y actuación, pero hasta ahí. Lo incorporé en plena pandemia porque hubo mucho tiempo para pensar solo.

teatro musical paranaense 3.jpg

“Este es el artista más íntegro, el que que debe formarse en canto, baile y actuación. Esta bueno porque además este campeonato estuvo regulado por la máxima entidad que seria como la FIFA. Está bueno que esto esté considerado como un deporte porque acá hay mucha dedicación y disciplina y el resultado son dos minutos que es lo que la gente ve. El proceso es muy largo y hay que hacer mucho para llegar”, confió Cepeda.

Llagar al Broadway es tocar el cielo con las manos. “Es el sueño de todos los que hacemos musicales. Es una locura. No caí en ese momento, no caigo ahora y no se si voy a caer cuando tenga el pie arriba del avión. Tengo mucha emoción y mucho miedo a la vez porque es donde se forman los mejores. Uno se pregunta si estará a la altura, pero uno va como es el argentino, nos mandamos”.