Sarmiento agudizó la mala racha de Tigre y sigue con chances de entrar a octavos

Sarmiento venció 1-0 al Matador en el estadio Eva Perón de Junín por la fecha 16 del campeonato, encuentro correspondiente a la Zona B.

Sarmiento le ganó este sábado por la noche 1-0 a Tigre y sueña con clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura. Con este resultado, el Verde de Junín llegó a 19 puntos en la Zona B y quedó a una unidad del último equipo que se está metiendo a la siguiente instancia, Racing. El elenco de victoria, por su parte, suma el mismo puntaje y, pese a su mala racha, mantiene intactas las chances de acceder a la fase de eliminación directa.

El Verde de Junín se adelantó en el marcador en el inicio del partido. Tras una serie de rebotes en el área luego de un tiro de esquina Pablo Magnín puso el pecho después de un disparo de Nicolás Pasquini y decretó el 1-0.

El complemento mostró a un Matador con intenciones de igualar el marcador, aunque le faltó claridad en los metros finales. A los 37 minutos de la segunda etapa, Juan Martín Insaurralde se fue expulsado en el local y dejó a su equipo con uno menos.

Por otro lado, los dirigidos por Diego Dabove llegan al tramo decisivo en el peor momento del semestre porque no ganan desde el 17 de febrero y arrastran 12 juegos sin victorias (7 empates y 5 derrotas). Su mala cosecha también lo perjudica a nivel continental, ya que el jueves próximo está obligado a imponerse a América de Cali en Victoria por la Copa Sudamericana.