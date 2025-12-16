Uno Entre Rios | Escenario | Tan Biónica

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica anunció una nueva presentación en Santa Fe. La banda tocará el sábado 11 de abril en el Estadio Club Unión

16 de diciembre 2025 · 13:02hs
Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión
Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica anunció una nueva presentación en Santa Fe. La banda tocará el sábado 11 de abril en el Estadio Club Unión, en el marco de una gira que marca su regreso a los escenarios y vuelve a convocar a una generación de seguidores.

Tan Bionica en Santa Fe

Las entradas saldrán a la venta el jueves 18 de diciembre, a las 12 del mediodía. Como beneficio para el público, se podrá acceder a 9 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Entradas disponibles en www.harlem.com.ar.

el streaming de cientificos del conicet gano el martin fierro de oro

El streaming de científicos del Conicet ganó el Martín Fierro de Oro

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindará un concierto de cierre del Seminario de Dirección Orquestal

El show en la capital provincial se suma a una serie de fechas que reafirman la vigencia del grupo y su fuerte conexión con el público, que acompaña cada anuncio con expectativa y respuesta inmediata.

LEER MÁS: El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena

Tan Biónica Unión Santa Fe Estadio Club Unión
Noticias relacionadas
El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena

El Plan de la Mariposa pasó por Santa Fe con un recital repleto en el Lemon Arena

uno en la biblioteca popular del parana: los libros mas pedidos

UNO en la Biblioteca Popular del Paraná: los libros más pedidos

la fiesta nacional de la playa 2026 ya tiene fecha y grilla confirmada

La Fiesta Nacional de la Playa 2026 ya tiene fecha y grilla confirmada

federal presentara su festival del chamame en parana

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Multinacional confirmó que se va del país

Multinacional confirmó que se va del país

Ultimo Momento
Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión

Multinacional confirmó que se va del país

Multinacional confirmó que se va del país

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Inocencia Fiscal: el oficialismo busca dictaminar este martes y votar el proyecto el miércoles

Inocencia Fiscal: el oficialismo busca dictaminar este martes y votar el proyecto el miércoles

Policiales
Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Adolescente de 14 años grave tras ser atacado por una patota en Ceibas

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Denuncian que un policía habría tocado a una mujer en un hospital de Concordia

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Un motociclista sufrió graves fracturas en un choque en la Ruta 130

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Condenaron en Paraná a una mujer que comandaba un grupo narco familiar

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Paraná: dos detenidos tras disparos contra una vivienda en la madrugada

Ovación
El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

El gol de Santiago Montiel con Independiente se quedó con el Premio Puskás

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

TRL 2026: así será el torneo con nuevo formato y equipos confirmados

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

La provincia
Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Consejo General de Educación: Cuenca y Fregonese iniciaron el proceso de transición

Abel Antivero pidió creatividad al gobierno para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones

Abel Antivero pidió creatividad al gobierno para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Abrieron las inscripciones para la Colonia de Verano para Personas Mayores

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Nos salvamos de milagro: José Luis Walser habló del accidente en Brasil

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

Dejanos tu comentario