Tan Bionica anunció una nueva presentación en Santa Fe. La banda tocará el sábado 11 de abril en el Estadio Club Unión, en el marco de una gira que marca su regreso a los escenarios y vuelve a convocar a una generación de seguidores.
Tan Bionica vuelve a Santa Fe con un show en el Estadio Club Unión
16 de diciembre 2025 · 13:02hs
Las entradas saldrán a la venta el jueves 18 de diciembre, a las 12 del mediodía. Como beneficio para el público, se podrá acceder a 9 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos. Entradas disponibles en www.harlem.com.ar.
El show en la capital provincial se suma a una serie de fechas que reafirman la vigencia del grupo y su fuerte conexión con el público, que acompaña cada anuncio con expectativa y respuesta inmediata.