Taller literario "Leamos a Conti", para volver sobre el autor de "Sudeste"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Bache Gramático (@elbachegramatico)

“Vengo leyendo a Haroldo Conti hace algo más de 25 años. Como dice Antonio Muñoz Molina refiriéndose a Onetti, ‘sus páginas no se agotan nunca, y cada frase vuelve a surgir con tal delicadeza y poderío, con una intensidad tan exaltadora o tan insoportable, que siempre nos parece estar leyéndola por primera vez’. Valen también estas palabras, casi calcadas y en mi caso, para Haroldo Conti”.

Además de ser una figura tutelar de esa generación de brillantes escritores y escritoras de mitad del Siglo XX, Haroldo pagó con su vida su compromiso político, que no fue precisamente literario, en rigor de verdad. “Las huellas de su militancia no se advierten en sus novelas y cuentos, al menos no como lo imagina mucha gente. Describió, eso sí, y como pocos, la vida de la gente común, pero ya sabemos que no hay nada común en la vida de la gente. Sus personajes entrañables son hipóstasis de una variedad de seres reales que todos conocemos o conocimos. Y, sobre todo, en el caso de Conti, de los hombres y mujeres del campo, de los derrotados de la ciudad y su bajo fondos, la de los habitantes de las costas uruguayas, de los italianos inmigrantes y de los ribereños del Delta. Allí está su mundo, su espacio simbólico y su geografía narrativa”.

Haroldo Conti Horacio Lapunzina taller literario.jpg

Hombre premiado por mucho de su producción, como su última novela “Mascaró, el cazador americano”, premiada en Cuba por Casa de las Américas. Tan solo ese contacto con el gobierno de Fidel (que venía de tiempo atrás) le costó la vida, además de su trato mano a mano con militancias obreras.

“En este curso taller vamos a encarar algunos de sus mejores cuentos, los que para mí definen el estilo y los rasgos esenciales de su mundo. Y por otro lado abordaremos algunos fragmentos de sus novelas, en las cuales también hay continuidades de personajes y ambientes que aparecen y desaparecen en sus cuentos”.

Vengo releyendo la obra completa de Conti, y es una experiencia total porque nos lleva a tener una intimidad casi cotidiana con esos personajes que tan bien demarcó en su producción, a veces con precisión cinematográfica, otras con con pulso de mago. A tal punto podemos adentrarnos en sus descripciones y emociones, que no tardamos en identificar ciertas manías nuestras como típicamente “contianas”, como cuando alguien describe un suceso y lo tilda de “kafkiano”. Quiero decir: el repertorio común de nuestros sentimientos se verá influido sin duda por la tonalidad de su estilo. Sus tiempos narrativos, además, son los tiempos de la conciencia; esa masa informe que nos trae y lleva del presente al pasado como espejos que agrandan o empequeñecen. Por eso leer a Conti es entrar en otra dimensión del devenir, da lo mismo si no encontramos en el río, en medio de la llanura pampeana, en el mar de Uruguay o en los bajos sórdidos de una Buenos Aires decadente”.

Los interesados pueden escribir a: [email protected] para informarse y anotarse.

También pueden seguir la cuenta de Instagram de El Bache Gramático

Haroldo Conti Horacio Lapunzina taller literario 1.jpg

Quién fue Haroldo Conti

Haroldo Conti nació en 1925 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Fue maestro de escuela primaria, profesor de latín, empleado bancario, piloto civil, nadador, navegante y guionista de cine. Se graduó en filosofía. En 1962 gana el premio Fabril con su primera novela, Sudeste, y se convierte en una de las figuras de la llamada “generación de Contorno”. Publica después las novelas Alrededor de la jaula (Premio Universidad de Veracruz) y En vida (Premio Barral, cuyo jurado integraban Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez) y los libros de cuentos Todos los veranos (Premio Municipal), Con otra gente y La balada del álamo carolina. Colabora con la revista Crisis. En 1975 publica Mascaró, el cazador americano, que merece el premio Casa de las Américas. El 4 de mayo de 1976, tras el golpe militar, fue secuestrado y desaparecido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Bache Gramático (@elbachegramatico)

Horacio Lapunzina es músico y escritor. Coordina en Paraná el taller de redacción “El Bache Gramático” desde 2010. Ha editado dos libros, uno de ensayo y el último de narrativa denominado “Fuego Amigo”. Este año editará otro libro de cuentos.