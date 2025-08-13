Taller gratuito para aprender nuevas formas de intervenir fotografías

El jueves 21 de agosto, a las 18, la Sala Expandida de la Casa de la Cultura de Entre Ríos recibirá al taller “Otras Formas de Intervenir Fotografías”, a cargo de la artista Aranzazú Vallejo Bravo. La actividad se realiza en el marco de la muestra De la Emoción al Photoshop, que podrá visitarse hasta el 28 de agosto.
La propuesta invita a explorar técnicas manuales de edición de imágenes a través del collage y el bordado, con el objetivo de crear composiciones nuevas a partir de fotografías impresas o de archivo. “La idea es experimentar como un juego, para que cada participante encuentre su propia manera de transformar una imagen”, explicaron desde la organización.
Quienes participen deberán llevar materiales como fotos impresas o de archivo, recortes de revistas, papeles, tijeras, pegamento, hilos y agujas. Los trabajos producidos durante el encuentro serán montados junto a la obra de la artista hasta el cierre de la muestra.
El taller es libre y gratuito. Las inscripciones pueden realizarse a través de Instagram en @vebraa.fotos, por WhatsApp al 343 419-7885 o por correo electrónico a [email protected].
Sala Expandida reúne a artistas de la provincia que exhiben creaciones en distintos formatos: obras bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones. Busca ser una vidriera para la producción artística local, fomentando la economía creativa y generando un corredor cultural con alcance físico y digital.