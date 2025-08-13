Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

El viernes 15 de agosto, a las 20.30, la Casa de la Cultura dará inicio a la segunda fecha del Ciclo Compositoras 2025

El viernes 15 de agosto, a las 20.30, la Casa de la Cultura dará inicio a la segunda fecha del Ciclo Compositoras 2025. La propuesta reúne a artistas que presentan sus creaciones y comparten escenario con diferentes colegas.

En esta ocasión se presentarán Roma Acosta y Soraya, integrantes recientes del Colectivo de Compositoras. Roma llegará en formato solista, con sintetizadores y climas envolventes. “Siempre me atrajo la exploración sonora. Desde chica toco el piano y canto en coros”, contó en diálogo con UNO .

Por su parte, Soraya actuará junto a su banda, en un recorrido por el universo de la canción. “Me gusta la manera artesanal de hacer música. Esta es una ocasión ideal para mostrar mis temas con una formación completa en vivo”, señaló.

El ciclo, que nació del impulso del Colectivo de Compositoras, busca visibilizar a las nuevas integrantes y ofrecer un espacio para sus obras. Antes de la función y durante el intervalo, el público podrá disfrutar de propuestas gastronómicas. Además, las jóvenes hablaron sobre el esfuerzo que hay detrás de cada presentación e invitaron a que el público acompañe la iniciativa: "Los artistas siempre buscamos los espacios y las formas para poder subirnos a un escenario. Por eso, queremos invitar a que el público pueda conocernos este viernes, no se van a arrepentir".

Las entradas tienen un valor de $10.000 la general y $16.000 para dos tickets de estudiantes. Se pueden reservar al 343 503-6644.