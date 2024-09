Talento entrerriano: Waldo Amendolaro y Rocío Ducasse

En exclusiva, tocaron en el estudio de la redacción de UNO y contaron cómo fueron sus comienzos y de qué forma organizan la agenda laboral en la capital entrerriana. “Soy informático y músico”, comenzó Amendolaro y agregó: “Si bien nací en Buenos Aires, vivo en Paraná desde hace más de 20 años. En mi repertorio hago covers de rock nacional y hace poco empecé a incorporar canciones mías”. Amendolaro, como tantos otros artistas, suele visitar la peatonal San Martín y sentarse en alguno de sus bancos para interpretar las canciones de su autoría. “Escribí un tema que habla sobre la gente que pasa, que me mira y que hago partícipe, la canción se llama La peatonal”. Si bien siempre disfrutó de la música, contó que años atrás tuvo que dejar su deseo de lado y hace poco retomó su carrera artística.

Waldo Amendolaro y Rocío Ducasse.jpg FERNANDA RIVERO/DIARIO UNO

Por su parte, la joven Ducasse es paranaense y su amor por la música y el arte en general comenzó cuando era muy pequeña. “Canto y bailo desde siempre, la música para mí es todo”, contó. Además, es estudiante de la carrera de Trabajo Social. “Tengo canciones propias, varias. Escribo y compongo desde los 15 años. Es mi canal de escape para dejarme llevar sobre situaciones que he vivido o que se me ocurren, pero todas son creaciones mías, el proyecto es poder grabarlas. De hecho estos días estuve compartiendo grabación con un amigo, deseo que pronto pueda publicar ese trabajo, compartirlo”, contó y agregó que dentro de su repertorio hay muchas canciones de rock nacional y que nunca faltan las composiciones de Fito Páez: “Siempre hago canciones de él, aparte lo piden mucho.

"También interpreto canciones de la española Vanesa Martín, que es una de mis artistas favoritas. Lo principal es que la gente lo disfrute, que el público se sienta parte y sea protagonista también, que compartan conmigo. Mil horas, de los Abuelos de la nada siempre la toco también. A futuro me gustaría poder llenar grandes lugares con mi música y poder llegar a los otros. Sacar mis propios temas, que es un proyecto que tengo hace un montón. Dos de mis canciones se llaman El baile y El beso final. A mí me gusta el rock, el pop melódico, me gustan las canciones románticas”, aseguró la joven.