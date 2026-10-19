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Una muestra recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

La exposición “Comunicar el campo” quedó inaugurada en el Museo Casa de Gobierno, en Paraná, con diarios, revistas, fotografías, archivos históricos

19 de octubre 2026 · 15:13hs
Una muestra recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

Contar lo que sucede en el campo también es una manera de conocer la historia, la economía y la identidad de Entre Ríos. Con esa mirada, quedó inaugurada la muestra “Comunicar el campo. El periodismo agropecuario en Entre Ríos”, una propuesta que recupera las voces, las herramientas y las experiencias de quienes, a través de los medios de comunicación, acercan la realidad rural a la sociedad.

El periodismo agropecuario entrerriano tiene su propia muestra

La exposición se encuentra en el Museo Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, y fue organizada en conjunto con la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA). A través de materiales gráficos, fotografías, documentos históricos y registros audiovisuales, invita a recorrer la evolución de una especialidad periodística vinculada con la producción, sus desafíos y las personas que trabajan en el territorio.

Durante la apertura, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el valor de la iniciativa como reconocimiento a los trabajadores de prensa que, desde hace años, dan voz a la producción y a las problemáticas del ámbito rural. También subrayó la importancia de poner en valor la trayectoria de los periodistas agropecuarios de la provincia.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Alberto Boc-Hó, felicitó a la AEPA y al museo por impulsar la propuesta. En ese sentido, resaltó que la labor de estos profesionales no se limita a transmitir información, sino que también contribuye a la capacitación y la formación de los productores.

La presidenta de la AEPA, Dana Olivera Taleb, señaló que la muestra refleja los cambios en la comunicación a lo largo del tiempo, desde las herramientas utilizadas décadas atrás hasta las nuevas narrativas. Además, planteó la importancia de acercar el universo rural a quienes no están vinculados directamente con la actividad agropecuaria, para que puedan conocer cómo y qué se produce en Entre Ríos.

El recorrido reúne aportes de periodistas de distintos puntos de la provincia y cuenta con el acompañamiento de medios de comunicación con trayectoria en el territorio. También participaron instituciones vinculadas con la investigación y la difusión del conocimiento agropecuario, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Más allá de las transformaciones tecnológicas y de los formatos, la exposición pone en primer plano una tarea fundamental: traducir la realidad del campo en historias, información y conocimientos que circulan más allá de las tranqueras. Una labor que conecta a productores, trabajadores rurales, instituciones y lectores, y que forma parte de la memoria productiva y cultural entrerriana.

La muestra podrá visitarse hasta el 14 de noviembre inclusive en el Museo Casa de Gobierno, ubicado en la intersección de México y Córdoba, en Paraná. Los horarios son de martes a viernes, de 7.30 a 13.30, y los sábados, de 9 a 12. La propuesta invita a la comunidad a conocer la historia de una especialidad periodística que ayuda a comprender el campo y su lugar en la vida provincial.

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muestra Periodismo historia Entre Ríos
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