Una muestra recorre la historia del periodismo agropecuario en Entre Ríos

Contar lo que sucede en el campo también es una manera de conocer la historia, la economía y la identidad de Entre Ríos. Con esa mirada, quedó inaugurada la muestra “Comunicar el campo. El periodismo agropecuario en Entre Ríos”, una propuesta que recupera las voces, las herramientas y las experiencias de quienes, a través de los medios de comunicación, acercan la realidad rural a la sociedad.

La exposición se encuentra en el Museo Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura provincial, y fue organizada en conjunto con la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA). A través de materiales gráficos, fotografías, documentos históricos y registros audiovisuales, invita a recorrer la evolución de una especialidad periodística vinculada con la producción, sus desafíos y las personas que trabajan en el territorio.

Durante la apertura, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó el valor de la iniciativa como reconocimiento a los trabajadores de prensa que, desde hace años, dan voz a la producción y a las problemáticas del ámbito rural. También subrayó la importancia de poner en valor la trayectoria de los periodistas agropecuarios de la provincia.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Alberto Boc-Hó, felicitó a la AEPA y al museo por impulsar la propuesta. En ese sentido, resaltó que la labor de estos profesionales no se limita a transmitir información, sino que también contribuye a la capacitación y la formación de los productores.

La presidenta de la AEPA, Dana Olivera Taleb, señaló que la muestra refleja los cambios en la comunicación a lo largo del tiempo, desde las herramientas utilizadas décadas atrás hasta las nuevas narrativas. Además, planteó la importancia de acercar el universo rural a quienes no están vinculados directamente con la actividad agropecuaria, para que puedan conocer cómo y qué se produce en Entre Ríos.

El recorrido reúne aportes de periodistas de distintos puntos de la provincia y cuenta con el acompañamiento de medios de comunicación con trayectoria en el territorio. También participaron instituciones vinculadas con la investigación y la difusión del conocimiento agropecuario, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

Más allá de las transformaciones tecnológicas y de los formatos, la exposición pone en primer plano una tarea fundamental: traducir la realidad del campo en historias, información y conocimientos que circulan más allá de las tranqueras. Una labor que conecta a productores, trabajadores rurales, instituciones y lectores, y que forma parte de la memoria productiva y cultural entrerriana.

La muestra podrá visitarse hasta el 14 de noviembre inclusive en el Museo Casa de Gobierno, ubicado en la intersección de México y Córdoba, en Paraná. Los horarios son de martes a viernes, de 7.30 a 13.30, y los sábados, de 9 a 12. La propuesta invita a la comunidad a conocer la historia de una especialidad periodística que ayuda a comprender el campo y su lugar en la vida provincial.