Con el VAR como protagonista, Sarmiento y Barracas Central empataron

Sarmiento y Barracas Central empataron 1-1 por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, encuentro clave en la lucha de la Zona A por ser playoffs. El juego en el estadio Eva Perón de Junín inició con el Verde en ventaja gracias al gol de Jhon Rentería, que realizó una gran jugada individual camino a una definición que logró dejar en el camino a Marcelo Miño producto de un rebote rumbo al arco.

En la segunda etapa el VAR se tornó protagonista del encuentro al intervenir para que el árbitro Daniel Zamora sancione el penal que Rodrigo Insua cambió por el 1-1, anule por posición adelantada el agónico gol de Junior Marabel para el dueño de casa y para que anule la segunda tarjeta amarilla para Lucas Suárez por confusión de identidad. Un empate que deja a ambos dentro de la zona de clasificación de cara a la recta final del certamen.