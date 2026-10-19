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El Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal ya tiene sus ganadores

Anunciaron las obras distinguidas en la cuarta edición del Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal. La muestra se inaugurará este viernes 23 de octubre

19 de octubre 2026 · 14:30hs
El Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal ya tiene sus ganadores

La artesanía entrerriana tiene nuevas obras reconocidas. La Secretaría de Cultura de Entre Ríos anunció a los ganadores del 4° Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal 2026, un certamen que pone en valor el trabajo manual, la creatividad y la identidad cultural de quienes mantienen vivo este oficio en la provincia.

Premio Provincial de la Pieza Única Artesanal

El primer Premio Adquisición fue para Sonia Lacoste, de Villa Elisa, por su pieza Manta de lana. El segundo reconocimiento quedó en manos de Alejandra Franco, de Concordia, por Tardecita, mientras que el tercer premio fue para Alejandro Banchero, de Paraná, por Naldo.

Además, Uriel Franco, de Concordia, recibió el Premio Carlos Asiain Incentivo al Artesano Joven, otorgado por la Asociación Amigos Museo y Mercado de Artesanías, por su obra Vero a la vera del Río.

El jurado también otorgó cuatro menciones. La primera fue para Patricia Bonín, de Villa Domínguez, por Vestida de tierra; la segunda, para Adriana Beltzer, de Paraná, por Netela Danan uá nderé; la tercera, para Efraín Demestri, también de Paraná, por Pieza que se parece al dueño; y la cuarta, para Natalia Lucioni, de Colón, por Jaguar de humo y fuego.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por Derlin Chávez, Luisa Serrano y Gonzalo Suárez López, quienes tuvieron la tarea de seleccionar las producciones distinguidas en esta edición.

El certamen estuvo destinado a artesanas y artesanos de Entre Ríos y buscó reconocer piezas de autoría propia, realizadas total o parcialmente a mano. La convocatoria puso el foco en aquellas producciones que expresan el dominio del oficio, la búsqueda creativa y los rasgos culturales que forman parte del patrimonio artesanal entrerriano.

Las obras seleccionadas podrán conocerse en la muestra que se inaugurará este viernes 23 de octubre, a las 19, en el Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain, ubicado en Urquiza 1239, Paraná. La actividad incluirá la entrega de premios y será una oportunidad para acercarse a las distintas técnicas, materiales y miradas que conviven en la producción artesanal de la provincia.

La entrada será libre y gratuita, por lo que la invitación está abierta a toda la comunidad. La exposición propone un encuentro con el trabajo de sus creadores y con una práctica cultural que transmite conocimientos, construye identidad y encuentra nuevas formas de expresión en cada pieza única.

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