Manuel Neuer podría volver a la selección de Alemania para disputar su último Mundial

La posible inclusión de Manuel Neuer en la lista definitiva de la selección de Alemania rumbo al Mundial genera expectativa a pocos días del anuncio oficial del entrenador Julian Nagelsmann. Según adelantó Kicker, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) presentará una prelista de 55 futbolistas ante la FIFA, en la cual podría figurar el experimentado arquero del Bayern Múnich.

Neuer había comunicado su retiro internacional en agosto de 2024. El regreso del campeón del mundo sería una de las grandes sorpresas de la convocatoria, aunque las señales sobre su retorno se acumulan en la previa de la cita que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

El seleccionador nacional anunciará el 21 de mayo la nómina definitiva de 26 jugadores. “He dejado clara mi postura al respecto, y Manu también expresó claramente su opinión. Él también fue quien se retiró. Sigo creyendo que está haciendo un muy buen trabajo, que es un muy buen portero, pero también tenemos un portero excepcional en Oli Baumann”, declaró Nagelsmann en declaraciones a Kicker desde Múnich. El entrenador prácticamente descartó una sorpresa en la portería, aunque reconoció la recuperación de nivel de Neuer en las últimas semanas.

¿Tendrá Manuel Neuer una nueva chance?

Kicker señaló que existen indicios de que el tema se discute internamente con más intensidad de la que el entrenador admite en público. La directiva del Bayern Múnich también está al tanto de la situación. Según el reporte, la relación entre Nagelsmann y Neuer mejoró en los últimos tiempos, tras los conflictos surgidos en enero de 2023 cuando el técnico decidió separar a Toni Tapalovi, preparador de arqueros y persona de confianza del guardameta. Ambos mantuvieron contacto frecuente y dejaron atrás las tensiones. En caso de confirmarse su presencia en la nómina para el Mundial, Neuer disputaría el quinto torneo de su carrera con la selección nacional.

El comunicado de retiro de Manuel Neuer en agosto de 2024 marcó un cierre a quince años de trayectoria con la Nationalelf. “Hace más de quince años de mi debut en los Emiratos Árabes. Aquel día me sentí nervioso. Estoy orgulloso por haber estado tantos años con mis compañeros y haber sido capitán siete años hasta mi lesión. Me alegro que mi despedida haya sido en el Europeo de mi país”, expresó el portero en palabras difundidas por sus redes sociales. En ese mensaje, agradeció a los profesionales de la DFB, a los entrenadores de porteros y a los aficionados, y definió el Mundial de Brasil 2014 como “el punto culminante” de su carrera internacional.

El campeón del mundo suma 124 partidos con la selección alemana, debutó en junio de 2009 en un amistoso ante Emiratos Árabes y fue titular indiscutido desde Sudáfrica 2010 bajo el mando de Joachim Low. Su rendimiento en Brasil 2014 lo consolidó como uno de los mejores arqueros del planeta, logrando el tercer lugar en la votación del Balón de Oro ese año.

La incógnita se resolverá cuando Julian Nagelsmann anuncie la lista de 26 futbolistas para el Mundial. La posibilidad de ver nuevamente a Manuel Neuer bajo los tres palos en una Copa del Mundo queda abierta, pendiente de una decisión que podría marcar un nuevo capítulo en la historia reciente del fútbol alemán.