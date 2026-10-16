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El Primavera Sound Buenos Aires comenzó a palpitar su edición 2026 con música y sorpresas

Artistas de la escena nacional se reunieron en Chacarita para compartir un karaoke y presentar la programación de Primavera en la Ciudad

16 de octubre 2026 · 15:24hs
El Primavera Sound Buenos Aires comenzó a palpitar su edición 2026 con música y sorpresas

La cuenta regresiva para Primavera Sound Buenos Aires 2026 ya comenzó. El jueves 15 de octubre, artistas, periodistas y representantes de la industria musical se reunieron en Deseo, en el barrio porteño de Chacarita, para anticipar una nueva edición del festival con música, encuentros y un karaoke dedicado a grandes canciones del panorama internacional y nacional.

El Primavera Sound calienta motores

Chechi de Marcos, Juan Ingaramo, Pizza, Wiranda Johansen, Lisa Scha, Sunlid, Babeblade, Benito Cerati, Florian y Mariano Di Cesare fueron algunos de los músicos que participaron de la propuesta, con versiones de temas de Gorillaz, The Strokes, Lily Allen y Juliana Gattas, entre otros. También estuvieron presentes Santiago Motorizado, Leo García y distintas figuras del espectáculo y las redes sociales.

Durante el encuentro se anunció además Primavera en la Ciudad 2026, una programación que extenderá la experiencia del festival a diferentes salas porteñas, con conciertos entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre. Entre las propuestas se destacan FKA twigs junto a EQ en el Teatro Coliseo, Mannequin Pussy, Nation of Language y Kill Flora en Deseo, y el regreso de Jaime Sin Tierra a los escenarios.

Las entradas para los conciertos de Primavera en la Ciudad están disponibles a través de EnigmaTickets.com. En tanto, la edición principal de Primavera Sound Buenos Aires se realizará el 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires, con Gorillaz, The Strokes y otros artistas destacados de la programación. Así, el festival comienza a expandir su presencia en la ciudad con una propuesta que combina grandes nombres, nuevas voces y espacios de encuentro para la música en vivo.

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