Ale Sergi y Brigado Crew fusionan pop y electrónica en "MÍA"

El músico, compositor y productor Ale Sergi se une al dúo argentino en una colaboración melódica del pop con la identidad electrónica

Ale Sergi y el dúo argentino Brigado Crew presentan “MÍA”, una colaboración que combina la sensibilidad pop y compositiva del músico con la identidad electrónica del proyecto. El lanzamiento propone un cruce de estilos que amplía los horizontes musicales del cantante y productor.

Con una trayectoria marcada por la exploración sonora y la creación de canciones que conectan con distintas generaciones, Sergi continúa profundizando su vínculo con la música electrónica. En esta oportunidad, se une a Brigado Crew para construir una propuesta que reúne dos universos musicales y encuentra en la fusión de sus identidades un punto de encuentro.

La colaboración pone en diálogo la capacidad melódica de Ale Sergi con el sello electrónico del dúo argentino, en una búsqueda que trasciende las fronteras tradicionales del pop. El resultado es una nueva apuesta artística que refleja el interés por experimentar con sonidos y lenguajes diferentes, sin dejar de lado la identidad de cada uno de sus protagonistas.

Con “MÍA”, los artistas suman un nuevo capítulo a sus recorridos musicales y apuestan por el encuentro entre escenas que comparten el deseo de innovar. La canción también reafirma la apertura de Sergi hacia nuevas experiencias creativas y el lugar de la electrónica como espacio de colaboración y exploración dentro de la música argentina.