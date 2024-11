Silvia Garcilazo, la escritora entrerriana y creadora de contenido erótico

Silvia Garcilazo1.jpg

Silvia Garcilazo y su recorrido

—Es abogada, escritora y pintora. ¿Cómo fue abriendo el camino hacia cada actividad y cómo combina todas ellas?

—Estudié abogacía en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. En ese momento, era una opción de futuro, una elección natural luego de finalizar el secundario. Antes de la abogacía, había considerado Psicología, e incluso Comunicación Social, pero fue finalmente el Derecho el camino que seguí. Estudiar abogacía me dio una estructura sólida, una comprensión del mundo a través de la lógica, las leyes y el análisis racional. La pintura llegó a mi vida de una manera inesperada y transformadora. Comencé a explorarla en Paraná, en el taller de una amiga y mentora, la Licenciada en Bellas Artes Julieta Fernández. Y la escritura ha sido una compañera constante, que se remonta a mi niñez. De pequeña pasaba mucho tiempo sola mientras mis padres trabajaban y mi hermano mayor estudiaba, así que me refugiaba en mi imaginación y en las historias que inventaba.

A lo largo de los años, escribir en diarios personales o en pequeñas anotaciones de pensamientos se convirtió en una manera de dialogar conmigo misma y con mis inquietudes. En 2014, comencé terapia psicoanalítica, y este proceso intensificó mi necesidad de poner en palabras las preguntas existenciales que me inquietaban: el sentido de la vida, el origen del sufrimiento, la búsqueda de un propósito. Durante la pandemia en 2021, redescubrí todas esas anotaciones y decidí transformarlas en un libro, Metta, terapias contadas por pacientes. Esa obra es un reflejo de mi propia búsqueda y sanación, un trabajo holístico en el que integré psicología y terapias alternativas con el propósito de aportar respuestas a los dilemas existenciales que, estoy convencida, son universales. ¿Cómo combino todas ellas? La abogacía me brindó una base de lógica y análisis; sin embargo, me di cuenta de que no todas las respuestas se encuentran dentro de la racionalidad. Poco a poco, fui explorando territorios menos convencionales, descubriendo en la pintura y en la escritura caminos hacia una comprensión más profunda y subjetiva. El proceso creativo, tanto en el lienzo como en las palabras, me permitió salir de una lógica binaria y lineal para abrazar una perspectiva más compleja y trina, en la que la intuición y la emoción también tienen un papel fundamental. Creo que esta integración me define, y hoy en día siento que estos caminos se entrelazan y se complementan en una búsqueda de conocimiento y crecimiento personal.

Contenido erótico

—¿Cómo llegó a la plataforma de OnlyFans y con qué objetivo ingresó a ella?

— Yo, más que buscar, encuentro. Todo empezó como una especie de juego entre un grupo de mujeres, una especie de “conspiración” libidinal. Éramos cinco principales, aunque alguna que otra aparecía de vez en cuando. Yo terminé siendo la cara visible de esto que comenzó como un desafío, una curiosidad compartida. Lo cierto es que algunas de las más jóvenes del grupo llegaron con esa idea de “dinero fácil,” y no pude evitar preocuparme un poco. En ese momento yo estaba en plena etapa de estudios de Psicología en Rosario, y una materia en particular, Metodología de la Investigación Científica, me hizo un “clic.” Así que pensé: “¿Y si lo hacemos bien?”. Nos organizamos con un par de amigas de mi edad, estudiante avanzada en psicóloga, otras artistas, y junto a las chicas que habían traído la idea, nos lanzamos. Y, bueno, no quiero presumir, pero siempre estuvimos en el top ten. El resto de esta aventura prefiero guardármelo… digamos que, para el próximo libro. Lo cierto es que encontré en la plataforma para adultos mucho material de investigación sobre las mentes masculinas y sus preferencias sexuales.

—¿Qué prejuicios tenía antes de cobrar notoriedad en el público?

—Prejuicios los tuve todos, como la gran mayoría. Al final, todos cargamos con ideas y juicios que absorbemos del entorno, y yo no fui la excepción. La forma en que elegí enfrentarlos fue siendo lo más honesta posible conmigo misma, preguntándome siempre si lo que hacía y mostraba era auténtico para mí, sin importar lo que otros pudieran pensar.

—¿Qué proyectos tiene a futuro?

—He aprendido que el presente es lo único que importa. Creo en la construcción diaria del destino, karma. No me preocupo tanto por planes rígidos; más bien, dejo que las cosas fluyan y tomo cada oportunidad que me inspire.