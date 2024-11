Pablo Millán despide el año con su show cómico musical "Esta re-vista"

Pablo Millán

—¿De qué se trata el show?

—Este espectáculo cómico musical que voy a presentar es el último del año. Es un cóctel de cuadros musicales, monólogos, sketch e interacción con el público. Tengo artistas invitados, de hecho al principio habrá una sorpresa que no puedo develar como primer cuadro. Habrá un monólogo de actualidad donde hablo y hago un repaso por todo el presente, que tenemos bastante por suerte o por desgracia. Haré un repaso de la actualidad, todo salpicado con un poquito de música. Presentaré al ballet, porque me acompañarán los chicos de División X Dance Studio como artistas invitados y Poshi Figueroa. También habrá un actor transformista y bailarín que es Matías Ramírez, de la ciudad de Santa Fe. Él va a estar haciendo también sus monólogos, sus juegos, sus sketch y por supuesto, su personaje de Mamá Cora, el de la abuela de Gasalla, que es el fuerte de él, donde me va a enseñar a cocinar una pastafrola. Luego habrá un homenaje importante sobre un tema de actualidad, que es la violencia de género, que me interesa dejar un mensaje lindo ahí. Y después, sobre el final, hablo de lo que son las fiestas, las navidades, todo esto que nos pasa y ya promedia el final del show. Sobre todo tiene olor a despedida, es fin de año y el último show en el teatro.

—Este año te has presentado en varias oportunidades en el Teatro 3 de Febrero, ¿qué sentís al cerrar el año allí?

—Sí, este año fueron tres presentaciones, más algunas invitaciones en otros shows de colegas, pero mías han sido tres presentaciones. Siempre hago tres presentaciones en el año, más o menos en las mismas fechas. A mí me gusta cerrar el año en el teatro, me parece que el teatro es nuestra casa. Si bien en mi época fue difícil ingresar a la agenda del teatro, me costó muchísimo, hoy es mucho más fácil. A mí, la verdad, me costó. Y eso está bueno, que artistas legendarios como nosotros hayamos hecho un camino para toda la gente que vino después. Me gusta cerrar el año en el teatro. Si bien sigo haciendo mis presentaciones en fiestas privadas, empresariales, familiares y eventos en general, me gusta cerrar el año en el teatro. Es una manera de darle un cierre a un gran año de trabajo, que por supuesto uno tiene que agradecer y festejar que tiene trabajo y que, por sobre todas las cosas, uno trabaja en lo que le gusta y en lo que ama.

— ¿Te permitís la improvisación con tantos años de oficio?

—Sí, por supuesto, diría que un 50% está armado del espectáculo y hay un esqueleto y hay un cierto orden. Hago como un listado que se le llama rotero, esa palabra me quedó de cuando trabajé en Brasil, hago un cierto rotero y a partir de ahí sí improviso mucho, sobre todo por cosas que fueron pasando. En un momento del espectáculo también va a haber una pantalla donde voy a mostrar las últimas noticias como para cerrar el año. Esa pantalla la armo el día anterior a subirme al escenario y después sí, yo improviso mucho. Incluso en el diálogo con Matías Ramírez, que es mi artista invitado, también tenemos un esqueleto de lo que hablamos y después improvisamos mucho. Me parece que eso es lo que más acepta la gente. Por algo tienen tanto éxito los espectáculos de standuperos donde directamente hablan con el público. Yo hago todo un cuadro aproximadamente de 10 minutos en la platea directamente. Eso es lo más aplaudido y lo que mejor recepciona el público.

—Lo que quieras agregar sobre la función y algo que desees compartir con el público lector.

—Quiero que venga todo el público. Me encanta ver a la familia completa. Al tener gente joven como la de División X Dance Studio que me acompaña siempre, se acerca un público joven que a mí me encanta. Y me gusta ver familias enteras, parejas, amigos que se reúnen para ir al teatro y después comer, porque Alberto Olmedo, un gran cómico, decía que la gente hace teatro para ir a comer después, o va al teatro como clientes para después ir a comer, así que esto nos pinta de cuerpo entero. Para mí es lindo encontrarme con la gente en el teatro, el teatro es un ámbito donde todos estamos cuidados, desde la gente que está con un ambiente climatizado, sentada en la platea, cómoda, y nosotros los artistas que estamos siempre cuidados por la técnica y todo. Quiero agradecer especialmente a todo el personal del Teatro 3 de Febrero, que durante años ha sido maravilloso conmigo. También agradecer a los medios de comunicación, a Diario Uno, por supuesto, porque me auspicia siempre, y a todos los medios que hacen posible la difusión.

Pablo Millán presenta "Esta re-vista"

Millán invita a todos a disfrutar del espectáculo en familia, destacando el valor del teatro como un espacio de encuentro y diversión. El espectáculo será dinámico y tendrá mucha improvisación, algo que el público siempre aprecia, especialmente en su interacción directa con la platea. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y en Plateavip.com.ar