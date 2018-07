Sigue el receso invernal: y ahora, ¿qué hacemos?

Cine Rex Paraná

Sala 1: "Los Increíbles 2" (cast/3D) tdos los días a las 18 y de jueves a domingo a las 15.30; "Jurassic World: el reino caído" (3D/cast) todos los días a las 22.30; "Re loca" (cast) todos los días a las 20.30. Sala 2: "Hotel Transilvanya 3" (3D/cast) todos los días a las 17 y 19, también de jueves a domingo a las 15; "12 horas para sobrevivir: El inicio" todos los días a las 21 (cast); "Rascacielos" (3D/cast), jueves y de sábado a miércoles a las 23; "Entre Perón y mi padre", viernes a las 21.30. En Monte Caseros 266. Con la tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas de miércoles a lunes.





ellos.jpg Película. Los Increibles 2





Complejo cine Círculo

Sala 1: "Los Increíbles 2" (cast/3D) todos los días a las y de jueves a domingo a las 10, 12.30 y 15; "Jurassic World: el reino caído" (3D/cast), todos los días a las 20; "12 horas para sobrevivir: El inicio" (cast) todos los días a las 22.30. Sala 3: "Mamma Mía: vamos otra vez" (cast) todos los días a las 20.15; "Rascacielos" (3D/cast), todos los días a las 22.45; "Hotel Transilvanya 3" (cast/3D), todos los días a las 18 y de jueves a domingo a las 10, 12, 14 y 16. En Andrés Pazos 339.





DINO.jpg Película. Jurassic World: El reino caído





Cinemark Santa Fe

Salas 2D: "Mamma Mía: vamos otra vez"; "Hotel Transilvanya 3"; "Bañeros 5"; "12 horas para sobrevivir: El inicio"; "Re Loca"; "Ant Man and the Wasp"; "Jurassic World: el reino caído". Salas 3D: "Hotel Transilvanya 3"; "Rascacielos"; "Ant Man and the Wasp"; "Jurassic World: el reino caído"; "Los Increíbles 2". En Shopping La Ribera, Santa Fe. Con la tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas.





pelicula 1.jpg Estreno. Película Mamma Mia ¡Allá vamos otra vez!





pelicula 1.jpg Película. Hotel Transilvanya 3





TEATRO





FEI 2018

Del 9 al 21 de julio, tendrá lugar la edición 2018 del Festival de Espectáculos Infantiles - FEI Paraná. Se desarrollará todos los días a las 16 en el Teatro 3 de Febrero y a las 17.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Además, en la Feria de Emprendedores del Puerto Nuevo a las 15, 17 y 18.30 horas. Con la tarjeta Beneficios UNO, llevate una entrada gratis.





fei.jpg Festival de Espectáculos Infantiles que se realiza en Paraná en las dos semanas de receso invernal Foto: FEI 2017

fei 1.jpg Vacaciones. Recomendado para niños entre los 2 y los 5 años, se llevará a cabo todos los días a las 15 hs en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Foto: FEI 2018

fei 1.jpg





Delirio, risas y brillantes

El cómico paranaense, Pablo Millán, presenta su nuevo espectáculo, "Delirio, risas y brillantes" un show cómico musical que fue éxito en Mar del Plata, nominado al premio "Estrella de Mar". Lo acompaña el actor transformista, Diego Moyano. Será el domingo 22, a las 20, en el Teatro 3 de Febrero. Entradas en venta en la boletería del Teatro. Con la tarjeta Beneficios UNO, tenés una entrada gratis.









Invernar en La Moringa

La Moringa – Carpa de Teatro y Circo invita a pasar unas divertidas vacaciones de invierno en familia, disfrutando de funciones de teatro, circo y otras actividades. Esta vez, la cita es en el Parque Berduc (Salta 756 entre calle Nogoyá y Av. Mariano Moreno). Todos los días, inician las actividades a las 14 horas con juegos en el predio; las funciones serán a las 15 y 16.30 horas. En Salta 756, Parque Berduc.





moringa.jpeg





MÚSICA





Raúl Barboza

Raúl Barboza, el legendario acordeonista que difundió el chamamé a nivel mundial vuelve a Paraná en el marco de su gira por el país para celebrar sus 80 años de vida. Lo hará junto a grandes músicos: Nardo González en guitarra, Roy Valenzuela en contrabajo y como percusionista invitado Marcos Villalba. Se presentará el viernes 3 de agosto, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Entradas en venta en la boletería del Teatro. Con la tarjeta Beneficios UNO, tenés una entrada gratis.





raul barzola.jpg





De pluma y canto

El viernes 20, a las 19.30, Jorge Mendez y Damián Lemes en el Ciclo "De Pluma y Canto" en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos (Alameda de la Federación 278, Paraná, Entre Ríos). En esta ocasión realizarán un homenaje al poeta y novelista nogoyaense Juan Manuel Alfaro, ganador del Premio Fray Mocho en dos ocasiones. La entrada es libre y gratuita. Alameda de la Federación 278





canto.jpeg





Martha Argerich

El martes 14 de agosto, a las 20.30, en el Auditorio de la UCA Paraná, la gran pianista argentina, Martha Argerich dará un recital junto a Graciela Reca y Annie Dutoit. Interpretarán obras de Bach, Mozart, Liszt y Debussy. Anticipadas numeradas en venta a partir del 23 de julio en sede Asociación Mariano Moreno (Monte Caseros 278) de 10 a 12 horas. Los lectores de UNO que posean la tarjeta Beneficios UNO podrán adquirir sus entradas con un 10% de descuento.





marta 1.jpg Martha Argerich Martha Argerich





LIBROS





La bondad de los extraños

El viernes 27, a las 20, Ferny Kosiak presenta "La bondad de los extraños", su texto teatral ganador del Premio Fray Mocho 2017. La cita es en el auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio", Entrada libre y gratuita. En Italia 61, de Paraná.