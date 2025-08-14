Uno Entre Rios | Escenario | Feria del Libro Paraná Lee

Selva Almada abrió la Feria del Libro Paraná Lee ante una sala repleta

La 13ª edición de la Feria del Libro Paraná Lee comenzó hoy en la Sala Mayo y se desarrollará hasta el domingo

14 de agosto 2025 · 17:30hs
Con la Sala Mayo colmada y el Puerto Nuevo convertido en un centro cultural, comenzó la 13ª edición de la Feria del Libro Paraná Lee. Bajo el lema Infinidad – Orillas – Ilusión, la propuesta se desarrollará hasta el domingo 17 de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

UNO estuvo presente en la jornada inaugural, donde el conversatorio de Selva Almada reunió a un público numeroso que escuchó con atención cada una de sus reflexiones sobre la escritura, la lectura y el vínculo con su tierra natal.

Organizada por la Municipalidad de Paraná, la feria reúne a autores y autoras de reconocida trayectoria nacional e internacional, entre ellos Norma Morandini, Emilia Delfino, Ariana Harwicz, Luciana de Luca, Mariano Quirós, Juan Solá, Cecilia Moscovich, Roberto Chuit Roganovich, Istvansch, Daniel Mecca, Fabricio Ballarini, Adolfo García y Fabiana Rousseaux.

Más de 75 editoriales de todo el país participan de esta edición, considerada por escritores, lectores y feriantes como una de las más destacadas del Litoral Argentino.

Días previos, la intendenta Rosario Romero destacó que “el libro sigue siendo el mejor regalo que nos podemos hacer y que podemos hacer a otros, porque nos enriquece y estimula la creatividad”. En ese acto también estuvieron presentes el viceintendente David Cáceres y el jefe de Gabinete, Santiago Halle, quien remarcó la importancia de que las escuelas y los jóvenes participen activamente: “Aprendemos mucho a través de los libros”.

Desde las primeras horas, familias, grupos de estudiantes y visitantes de distintas localidades de Entre Ríos recorrieron los stands y participaron de las actividades. “Vinimos desde Crespo para ver a Selva Almada. Es una oportunidad genial tenerla cerca y queríamos aprovecharla”, contó. “Siempre vengo, me encanta llevarme libros nuevos y conocer autores que no había leído”, agregó Martín.

Propuestas para todas las edades

Durante las jornadas restantes habrá propuestas para las infancias, talleres literarios, rondas de lectura y las clásicas Citas Mágicas, que permiten un intercambio más cercano entre escritores y lectores. También se desarrollarán charlas con especialistas en ciencia y neurociencia, como Fabricio Ballarini y Adolfo García, y espacios de reflexión sobre literatura y subjetividad con Fabiana Rousseaux.

Este año, Córdoba participa como Ciudad Invitada de Honor, con editoriales dependientes de la Municipalidad, la Provincia y la Universidad. Además, Concepción del Uruguay dirá presente a través de la Editorial La Histórica y sus poetas.

El clima en la apertura fue una fiesta para los lectores: espacios repletos de libros, visitantes que intercambiaban recomendaciones, sacaban fotos y se detenían a conversar con los autores presentes. Los más chicos, acompañados por sus familias y docentes, exploraban las carpas de las infancias, donde ilustradores y narradores los invitaban a participar de talleres y lecturas.

La presencia de escritores consagrados junto a autores emergentes generó un ambiente plural y diverso. “Lo que más me gusta es poder hablar con quienes escriben los libros que leo, preguntarles cosas y conocer cómo trabajan”, dijo Eugenia, estudiante de Paraná. La variedad de géneros, desde la poesía y la novela hasta la divulgación científica, sumó atractivos para todos los públicos.

La feria también es un espacio de encuentro para libreros, diseñadores y editores, que aprovechan la ocasión para mostrar novedades, intercambiar experiencias y fortalecer lazos con lectores y colegas.

Como cada año, la apuesta es generar un puente entre quienes producen libros y quienes los disfrutan, reafirmando la idea de que la lectura es una experiencia colectiva que se alimenta del intercambio y la cercanía.

Con su propuesta diversa y una grilla que cruza literatura, ciencia y arte, la Feria del Libro Paraná Lee promete convertirse, una vez más, en un punto de encuentro para lectores, escritores y editoriales de toda la región.

