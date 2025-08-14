Selva Almada abrió la Feria del Libro Paraná Lee ante una sala repleta

La 13ª edición de la Feria del Libro Paraná Lee comenzó hoy en la Sala Mayo y se desarrollará hasta el domingo

Con la Sala Mayo colmada y el Puerto Nuevo convertido en un centro cultural, comenzó la 13ª edición de la Feria del Libro Paraná Lee . Bajo el lema Infinidad – Orillas – Ilusión, la propuesta se desarrollará hasta el domingo 17 de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

UNO estuvo presente en la jornada inaugural, donde el conversatorio de Selva Almada reunió a un público numeroso que escuchó con atención cada una de sus reflexiones sobre la escritura, la lectura y el vínculo con su tierra natal.

Organizada por la Municipalidad de Paraná, la feria reúne a autores y autoras de reconocida trayectoria nacional e internacional, entre ellos Norma Morandini, Emilia Delfino, Ariana Harwicz, Luciana de Luca, Mariano Quirós, Juan Solá, Cecilia Moscovich, Roberto Chuit Roganovich, Istvansch, Daniel Mecca, Fabricio Ballarini, Adolfo García y Fabiana Rousseaux.

Más de 75 editoriales de todo el país participan de esta edición, considerada por escritores, lectores y feriantes como una de las más destacadas del Litoral Argentino.

Feria del Libro Paraná Lee 2025 (1) FERNANDA RIVERO / UNO

Días previos, la intendenta Rosario Romero destacó que “el libro sigue siendo el mejor regalo que nos podemos hacer y que podemos hacer a otros, porque nos enriquece y estimula la creatividad”. En ese acto también estuvieron presentes el viceintendente David Cáceres y el jefe de Gabinete, Santiago Halle, quien remarcó la importancia de que las escuelas y los jóvenes participen activamente: “Aprendemos mucho a través de los libros”.

Desde las primeras horas, familias, grupos de estudiantes y visitantes de distintas localidades de Entre Ríos recorrieron los stands y participaron de las actividades. “Vinimos desde Crespo para ver a Selva Almada. Es una oportunidad genial tenerla cerca y queríamos aprovecharla”, contó. “Siempre vengo, me encanta llevarme libros nuevos y conocer autores que no había leído”, agregó Martín.

Propuestas para todas las edades

Durante las jornadas restantes habrá propuestas para las infancias, talleres literarios, rondas de lectura y las clásicas Citas Mágicas, que permiten un intercambio más cercano entre escritores y lectores. También se desarrollarán charlas con especialistas en ciencia y neurociencia, como Fabricio Ballarini y Adolfo García, y espacios de reflexión sobre literatura y subjetividad con Fabiana Rousseaux.

Este año, Córdoba participa como Ciudad Invitada de Honor, con editoriales dependientes de la Municipalidad, la Provincia y la Universidad. Además, Concepción del Uruguay dirá presente a través de la Editorial La Histórica y sus poetas.

El clima en la apertura fue una fiesta para los lectores: espacios repletos de libros, visitantes que intercambiaban recomendaciones, sacaban fotos y se detenían a conversar con los autores presentes. Los más chicos, acompañados por sus familias y docentes, exploraban las carpas de las infancias, donde ilustradores y narradores los invitaban a participar de talleres y lecturas.

Feria del Libro Paraná Lee 2025 (2) FERNANDA RIVERO / UNO

La presencia de escritores consagrados junto a autores emergentes generó un ambiente plural y diverso. “Lo que más me gusta es poder hablar con quienes escriben los libros que leo, preguntarles cosas y conocer cómo trabajan”, dijo Eugenia, estudiante de Paraná. La variedad de géneros, desde la poesía y la novela hasta la divulgación científica, sumó atractivos para todos los públicos.

La feria también es un espacio de encuentro para libreros, diseñadores y editores, que aprovechan la ocasión para mostrar novedades, intercambiar experiencias y fortalecer lazos con lectores y colegas.

Como cada año, la apuesta es generar un puente entre quienes producen libros y quienes los disfrutan, reafirmando la idea de que la lectura es una experiencia colectiva que se alimenta del intercambio y la cercanía.

Con su propuesta diversa y una grilla que cruza literatura, ciencia y arte, la Feria del Libro Paraná Lee promete convertirse, una vez más, en un punto de encuentro para lectores, escritores y editoriales de toda la región.