Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con "Cha Cha Cha"

Fabio Alberti dialogó con UNO a raíz de la presentación que realizarán en Paraná el domingo 17 de agosto a las 21 horas

El domingo 17, a las 21, el Teatro 3 de Febrero vivirá un reencuentro muy esperado: Alfredo Casero y Fabio Alberti traerán a Paraná la versión teatral de Cha Cha Cha , el ciclo que revolucionó la televisión argentina en los años 90 y que se convirtió en un clásico de culto para toda una generación.

Con su humor especial, Cha Cha Cha dejó huella en la historia de la TV nacional. Sus sketches, personajes y frases forman parte de la memoria afectiva del público que creció entre risas y guiños cómplices, pero también marcó a quienes lo descubrieron después, a través de repeticiones o videos en internet. “Fue un humor que no buscaba agradar a todos, sino invitar a reír desde un lugar distinto”, destacó Fabio Alberti en diálogo con UNO . La importancia de Casero y Alberti trasciende su obra más conocida. Ambos fueron parte de un momento único en el humor argentino, en el que la sátira, el absurdo y la improvisación encontraron un espacio de libertad creativa pocas veces visto en la televisión abierta.

Desde aquel lugar, se ganaron un sitio en el corazón del público: no solo hicieron reír, también dejaron frases, gestos y personajes que se convirtieron en parte de la cultura popular. En esta propuesta escénica, Casero y Alberti vuelven a compartir tablas, desplegando algunos de sus personajes más recordados y recuperando el espíritu original del programa, aunque con un guiño actualizado al presente.

Bajo producción de Bacchi Producciones, prometen un espectáculo que combinará nostalgia y frescura. “Lo que más nos emociona es encontrarnos cara a cara con la gente que nos siguió tantos años, y sentir que todavía nos quieren ver jugar en escena”, agregó Alberti.

El regreso de Cha Cha Cha también representa un puente entre generaciones: quienes disfrutaron del ciclo en televisión podrán revivirlo en vivo, mientras que las nuevas audiencias descubrirán un estilo de humor irreverente y creativo que rompió moldes. No se trata de rememorar un programa, sino de experimentar nuevamente un lenguaje que combina sátira y delirio con el sello único de dos hombres que han sabido conquistar al público. Además, Alberti compartió que el Personaje de ficción Boluda Total estará presente.

Clásicos que siguen vigentes

Más allá de la nostalgia, la obra permite reflexionar sobre la evolución del humor en Argentina y la capacidad de los artistas para reinventarse. Casero y Alberti recuperan sus personajes más emblemáticos y muestran cómo un humor que parecía atado a los años 90 sigue siendo potente hoy. Según Alberti, “el humor sigue vigente porque mantiene una mirada sin perder la capacidad de divertir y sorprender a todos, de cualquier edad”.

Su regreso a Paraná será una oportunidad para que el público de distintas generaciones comparta risas, emociones y recuerdos en un mismo escenario. En ese sentido, la función promete ser una celebración de la creatividad que caracterizó a Cha Cha Cha, reafirmando a Casero y Alberti como referentes del humor argentino contemporáneo.

Las entradas están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro. Quienes compren online podrán acceder a una promoción exclusiva en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco de Entre Ríos y Banco Santa Fe.