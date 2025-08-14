Uno Entre Rios | Escenario | Fabio Alberti

Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con "Cha Cha Cha"

Fabio Alberti dialogó con UNO a raíz de la presentación que realizarán en Paraná el domingo 17 de agosto a las 21 horas

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

14 de agosto 2025 · 09:15hs
Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con Cha Cha Cha

El domingo 17, a las 21, el Teatro 3 de Febrero vivirá un reencuentro muy esperado: Alfredo Casero y Fabio Alberti traerán a Paraná la versión teatral de Cha Cha Cha, el ciclo que revolucionó la televisión argentina en los años 90 y que se convirtió en un clásico de culto para toda una generación.

Alfredo Casero y Fabio Alberti1.jpg

Fabio Alberti y Alfredo Casero en Paraná

Con su humor especial, Cha Cha Cha dejó huella en la historia de la TV nacional. Sus sketches, personajes y frases forman parte de la memoria afectiva del público que creció entre risas y guiños cómplices, pero también marcó a quienes lo descubrieron después, a través de repeticiones o videos en internet. “Fue un humor que no buscaba agradar a todos, sino invitar a reír desde un lugar distinto”, destacó Fabio Alberti en diálogo con UNO. La importancia de Casero y Alberti trasciende su obra más conocida. Ambos fueron parte de un momento único en el humor argentino, en el que la sátira, el absurdo y la improvisación encontraron un espacio de libertad creativa pocas veces visto en la televisión abierta.

lanzan un libro sobre el puerto nuevo de parana, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

La gualeguaychuense Ámbar Carrizzo quedó eliminada de La Voz Argentina.

La entrerriana Ámbar Carrizzo se despidió de La Voz Argentina 2025

Desde aquel lugar, se ganaron un sitio en el corazón del público: no solo hicieron reír, también dejaron frases, gestos y personajes que se convirtieron en parte de la cultura popular. En esta propuesta escénica, Casero y Alberti vuelven a compartir tablas, desplegando algunos de sus personajes más recordados y recuperando el espíritu original del programa, aunque con un guiño actualizado al presente.

Bajo producción de Bacchi Producciones, prometen un espectáculo que combinará nostalgia y frescura. “Lo que más nos emociona es encontrarnos cara a cara con la gente que nos siguió tantos años, y sentir que todavía nos quieren ver jugar en escena”, agregó Alberti.

El regreso de Cha Cha Cha también representa un puente entre generaciones: quienes disfrutaron del ciclo en televisión podrán revivirlo en vivo, mientras que las nuevas audiencias descubrirán un estilo de humor irreverente y creativo que rompió moldes. No se trata de rememorar un programa, sino de experimentar nuevamente un lenguaje que combina sátira y delirio con el sello único de dos hombres que han sabido conquistar al público. Además, Alberti compartió que el Personaje de ficción Boluda Total estará presente.

Clásicos que siguen vigentes

Más allá de la nostalgia, la obra permite reflexionar sobre la evolución del humor en Argentina y la capacidad de los artistas para reinventarse. Casero y Alberti recuperan sus personajes más emblemáticos y muestran cómo un humor que parecía atado a los años 90 sigue siendo potente hoy. Según Alberti, “el humor sigue vigente porque mantiene una mirada sin perder la capacidad de divertir y sorprender a todos, de cualquier edad”.

Su regreso a Paraná será una oportunidad para que el público de distintas generaciones comparta risas, emociones y recuerdos en un mismo escenario. En ese sentido, la función promete ser una celebración de la creatividad que caracterizó a Cha Cha Cha, reafirmando a Casero y Alberti como referentes del humor argentino contemporáneo.

Las entradas están disponibles en tickea.com.ar y en la boletería del teatro. Quienes compren online podrán acceder a una promoción exclusiva en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco de Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Alfredo Casero y Fabio Alberti.jpg

LEER MÁS: Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Fabio Alberti Alfredo Casero Cha cha cha Teatro 3 de Febrero Paraná
Noticias relacionadas
parana lee: la editorial de entre rios presente en la feria del libro

"Paraná Lee": la Editorial de Entre Ríos presente en la Feria del Libro

bombatomika vuelve a los escenarios con dos fechas en entre rios

Bombatómika vuelve a los escenarios con dos fechas en Entre Ríos

“Otras Formas de Intervenir Fotografías”

Taller gratuito para aprender nuevas formas de intervenir fotografías

chapa & castelo vuelven a parana con una noche de house y electronica en hierlam xl

Chapa & Castelo vuelven a Paraná con una noche de house y electrónica en Hierlam XL

Ver comentarios

Lo último

Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Ultimo Momento
Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia contra Fabiola Yáñez

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Lanzan un libro sobre el Puerto Nuevo de Paraná, un tesoro documental y un viaje en el tiempo

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Cuando más lo necesité, me negó ayuda: fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

"Cuando más lo necesité, me negó ayuda": fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

Policiales
Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Ovación
Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid

River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final

River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Miguel Fullana dirigirá a Juventud Unida en el Regional Amateur

Independiente se complicó con una derrota ante Universidad de Chile

Independiente se complicó con una derrota ante Universidad de Chile

Paraná ganó por penales y avanzó en la Copa País

Paraná ganó por penales y avanzó en la Copa País

La provincia
Cuando más lo necesité, me negó ayuda: fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

"Cuando más lo necesité, me negó ayuda": fuerte acusación contra Monseñor Raúl Martín

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

Feria del libro Paraná Lee: la grilla completa

Feria del libro Paraná Lee: la grilla completa

Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con Cha Cha Cha

Fabio Alberti y Alfredo Casero vuelven al teatro 3 de Febrero con "Cha Cha Cha"

Monchito Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación

"Monchito" Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación

Dejanos tu comentario