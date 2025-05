Se reprograma la fecha de Mario Pereyra y La Contra: nueva cita el 14 de Junio

La Contra abrirá la jornada a las 01:20h .

Los Lirios seguirán a las 03:30h .

Mario Pereyra será el encargado de cerrar la noche a las 05:15h.

Los organizadores informaron que las entradas anticipadas adquiridas para el evento del 24 de mayo seguirán siendo válidas para la reprogramación, por lo que no será necesario realizar ningún cambio. No obstante, en caso de no poder asistir el 14 de junio, los asistentes pueden dirigirse al lugar de compra y solicitar el reintegro de su dinero.

En el comunicado, los organizadores destacaron que la decisión de reprogramar la fecha se debió a circunstancias ajenas a la organización y al club, subrayando su compromiso por ofrecer un espectáculo de calidad el 14 de junio.