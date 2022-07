Se realizará un nuevo Encuentro de Arte Joven en el Skatepark

En esta oportunidad la música estará a cargo de Veinticuatrosiete, Último Trago, Aunque no perfectamente, Akyles y los Mirmidones.

Sobre las bandas

Veinticuatrosiete: es una banda paranaense de música pop urbana y cumbia formato acústico. Está conformada por Sol Stettler en voz, Bernardita Sobrero en voz, Juan Pablo Michelli en percusión y Valentin Villanueva en guitarra acústica.

Último Trago: banda paranaense integrada por el vocalista Felipe Mujica, el guitarrista Martín Borgeat, el bajista Laureano Princic y Octavio Ventura en batería. Su música es una fusión de riff metaleros y estribillos armónicos.

ultimo trago.jpg

Aunque no perfectamente: es una banda formada en el año 2019 en Paraná. Tiene cinco integrantes y la presentación consta de géneros variados como el funk, soul, reggae y pop.

Akyles y los mirmidones: Proyecto musical de Paraná que realiza Música Disco. Desde el clásico Chic, Kool & the gang, KC and the sunshine band; pasando por Michael Jackson, Electric Light Orchestra; hasta llegar a un sonido actual como el de Jamiroquai, logrando la mezcla de lo clásico con variaciones más modernas.