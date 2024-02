Santiago Barros, cumple un sueño de Villaguay a México

El DJ comenzó a incursionar en la música con un charango en el fondo de su casa de la ciudad de San Benito, donde residió gran parte de su infancia y adolescencia: "Era de los instrumentos que más sonaba en mi casa. Mi papá, Luis Barroses charanguista. Se trata de u n instrumento que acá no sonaba ni se conocía y me permitió darme a conocer como el flaquito que toca el charango". Con más de 16.000 seguidores en Instagram, Santi no tiene miedo de seguir otros sueños, viajar y conocer otros espacios a los que lo lleve la música. El artista de 32 años llegó a México en el año 2017: "Se nos ocurrió viajar con unos amigos a México, allí me encuentro con otro amigo de Paraná, Ariel, que me sugirió trabajar como DJ y lo tomé como una simple charla de amigos en la playa. A los días me volví a Paraná, él me llamó y pidió que vuelva". En el 2018 tomó la decisión y se fue a vivir allí. La travesía comenzó con gran incertidumbre: "Me bajé del avión, no me alcancé a duchar, me dijeron que agarre mis cosas y nos fuimos a la discoteca que quedaba a media cuadra de su casa". "Durante todos esos años toque como Dj en diferentes discotecas de renombre en toda la Riviera maya, también trabajé en beach clubs, hoteles y restaurantes", explicó el productor musical y agregó: "Como músico y cantante durante esos años en el caribe de México, armé diferentes proyectos musicales entre ellos una Peña folclórica la cual tuvo mucho éxito en Playa del Carmen y Tulum".