Santa Fe vivió una noche histórica con Airbag en la Estación Belgrano

Con localidades agotadas, Airbag desplegó en la Estación Belgrano de Santa Fe un show que se extendió por más de tres horas y que dejó al público sin respiro

Con localidades agotadas, Airbag desplegó en la Estación Belgrano de Santa Fe un show que se extendió por más de tres horas y que dejó al público sin respiro. La producción de Harlem Shows garantizó una noche segura y organizada: puestos de comida, agua y espacios de hidratación acompañaron a una multitud que llegó desde distintos puntos de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

La postal fue la de una ciudad tomada por fanáticas y fanáticos de todas las edades: familias completas, amigos y enamorados. Desde temprano se formaron largas filas en las inmediaciones del predio, con grupos que llevaban banderas, vinchas y camisetas alusivas. Algunas jóvenes habían acampado desde la tarde anterior para asegurarse un lugar en las primeras filas. “Los seguimos desde siempre, viajamos desde Rosario solo para estar bien cerca”, contó Julieta, de 20 años, con la voz entrecortada por la emoción. A pocos metros, dos hermanas entrerrianas de Gualeguaychú celebraban la oportunidad de ver por primera vez a la banda en vivo: “Valió la pena cada kilómetro, no podíamos perdernos este concierto”, resumieron.

Locura total

Cuando pasadas las 20 las luces se apagaron y comenzaron a tocar la primera canción, la locura fue total. El repertorio recorrió los clásicos de los hermanos Sardelli —Gastón, Patricio y Guido— y las canciones más recientes, en un entramado que sostuvo la intensidad de principio a fin. Los gritos del público se mezclaron con los efectos visuales y los fuegos artificiales que enmarcaron la noche.

El carisma de los tres músicos se impuso en cada interacción con la audiencia. Patricio, guitarra en mano, agradeció la fidelidad de quienes acompañan a la banda desde sus inicios. Por su parte, Guido sorprendió con su voz y marcó un pulso arrollador que tuvo a la multitud saltando. Gastón, guió un repertorio que no dejó fuera ninguno de los himnos que los consagraron. Incluso, en un gesto que enloqueció a todos, la banda interpretó el Himno Nacional Argentino.

Estación Belgrano - Airbag1 FERNANDA RIVERO / UNO

Cae el sol

La escena se completó con los celulares iluminando el espacio en varias oportunidades. En una de ellas, mientras sonaba Cae el sol, la Estación Belgrano quedó envuelta en una marea de luces blancas que conmovió a los propios músicos. “Esta ciudad es maravillosa. Es increíble la energía que se siente. ¡Gracias por tanto, Santa Fe!”, expresó Patricio.

La organización fue un punto destacado de la noche. A pesar de la cantidad de gente, el acceso resultó ágil, la distribución de los sectores estuvo bien señalizada y los servicios funcionaron sin inconvenientes. Familias completas, grupos de amigas y parejas disfrutaron del espectáculo en un clima festivo que se sostuvo durante toda la jornada.

“Airbag es puro sentimiento, los escucho desde que soy muy chiquita. Fue muy emocionante para mí estar esta noche acá, lloré todo, grité, salté, bailé. Fue la primera vez que los veía en vivo y se me puso la piel de gallina apenas los vi, ¡los amo!”, dijo entre lágrimas Valentina, una joven oriunda de Crespo.

“Viajamos desde Libertador San Martín con un grupo de amigas y estuvimos todo el día haciendo fila. Ellos siempre nos sorprenden, nunca se guardan nada. Lo que vivimos acá no se compara con ningún otro show”, contó Camila, de 27 años, con una bandera celeste y blanca en la espalda.

“Es la quinta vez que los veo y cada vez son mejores. Me emociona ver cómo llenan lugares tan grandes y mantienen la misma energía que al principio”, dijo Ezequiel, un cordobés de 30 años que viajó junto a su hermano para presenciar el recital.

Estación Belgrano - Airbag2 FERNANDA RIVERO / UNO

El origen

Airbag nació en Don Torcuato, en el norte del Gran Buenos Aires, y desde allí sus tres integrantes construyeron una trayectoria que los llevó a convertirse en una de las bandas más populares y convocantes del país.

Lo ocurrido en Santa Fe reafirmó ese recorrido: la conexión con el público no se quebró en ningún momento, y la entrega en el escenario fue total.

El espectáculo también mostró la vigencia de una banda que nunca dejó de crecer. Con una base fiel de seguidores jóvenes y adultos, Airbag se posiciona como un fenómeno transversal, capaz de convocar a distintas generaciones en un mismo espacio.

La Estación Belgrano se despidió con un grito que seguirá resonando en la ciudad. Al cierre, cuando los aplausos todavía retumbaban y el humo de los fuegos artificiales se disipaba, la sensación era compartida: haber sido parte de una noche histórica. Una fanática cordobesa lo sintetizó con sencillez mientras guardaba su bandera: “Nos vamos con el corazón lleno, y con ganas de volver a verlos una y mil veces más”.

Así, la Estación Belgrano, colmada, fue testigo de una cita inolvidable que quedará guardada para siempre en la memoria de la ciudad y en la historia del grupo. Airbag, otra vez, demostró por qué su música trasciende generaciones y fronteras.