Gerardo Farías y Leo Bartolomé presentan "Enhumoradísimo, la gran noche"

Los artistas Gerardo Farías y Leo Bartolomé estarán el domingo 19 de octubre en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, con la participación de Adrián Garay

5 de octubre 2025 · 07:38hs
Leo Bartolomé y Gerardo Farías visitaron la radio La Red Paraná para anunciar su espectáculo conjunto “Enhumoradísimo, la gran noche”, que se realizará el domingo 19 de octubre A LAS 21 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro. Además, participará como artista invitado Adrián Garay, sumando su talento y humor a la propuesta.

Durante la entrevista, ambos artistas compartieron detalles de la preparación del show. Bartolomé explicó que la idea de la colaboración fue suya: “Cuando me salió esta segunda fecha, lo primero que hice fue llamarlo a él. Me dijo que sí al toque. Más allá de la complicidad que tenemos, está la confianza en su técnica, su voz y sus canciones, que son geniales. La idea es combinar humor y música para que sea un show dinámico y muy divertido”. También adelantó que el diseño del escenario, los vestuarios y la estructura de los cuadros cómicos fueron pensados para generar momentos de sorpresa y entretenimiento constante.

El espectáculo incluirá una primera parte dedicada al humor, donde Garay y Bartolomé presentarán distintos cuadros cómicos, interactuando entre sí y con la audiencia. Posteriormente, Farías subirá al escenario acompañado por 14 músicos en vivo, interpretando un repertorio que ofrece los clásicos que pide el público. Habrá también momentos de interacción musical y humorística entre Bartolomé y Farías, incluyendo un cuestionario guiado y algunas canciones compartidas.

Ambos destacaron la riqueza de combinar humor y música, generando un espectáculo polifacético y dinámico. Bartolomé señaló que la propuesta busca que el público se divierta en todo momento, con sorpresas, cambios de ritmo y cuadros ingeniosos, mientras que Farías agregó que la selección de temas respeta los clásicos que los fans esperan, pero incorpora arreglos y producciones modernas para sorprender y mantener la energía durante toda la función.

Los artistas adelantaron que esta presentación en Paraná podría ser la primera de varias funciones en otras ciudades del país, incluyendo escenarios de temporada como Mar del Plata y Carlos Paz, y aseguraron que el objetivo es consolidar un formato que permita convivir la comicidad y la música en un mismo espectáculo, ofreciendo una experiencia completa para el público. La expectativa es alta y el anuncio ya generó gran interés entre los seguidores de ambos artistas.

LEER MÁS: El Cumbiazo XL: la historia de esfuerzo y pasión detrás del gran show paranaense

