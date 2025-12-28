Uno Entre Rios | Escenario | Samba Na Esquina

Samba na esquina vuelve a recibir el año nuevo en Plaza Alvear

Samba na esquina celebrará una nueva edición de su tradicional encuentro callejero el 1º de enero, desde las 2 de la madrugada, en Plaza Alvear

28 de diciembre 2025 · 13:10hs
La llegada del nuevo año volverá a tener ritmo de samba en la ciudad porque Samba na esquina celebrará una nueva edición de su tradicional encuentro callejero el 1º de enero, desde las 2 de la madrugada, en Plaza Alvear, con una propuesta abierta que invita a reunirse después del brindis.

La iniciativa, que nació hace 19 años, es autogestiva y sin fines de lucro, y se sostiene a partir del aporte voluntario del público. Para colaborar con los gastos organizativos, la organización habilitó una gorra virtual a través del alias sambanaesquina. La invitación es simple: salir a la calle, compartir música brasileña y comenzar el año en clave colectiva, con la consigna que atraviesa cada encuentro: o samba não pode parar.

Samba Na Esquina Año Nuevo Plaza Alvear Música fiesta
