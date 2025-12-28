Uno Entre Rios | Escenario | recitales

Los recitales que marcaron el año en Argentina: récords de convocatoria y público en vivo

Durante 2025 en Argentina, las giras internacionales junto a estrellas locales transformaron los estadios y arenas del país en recitales épicos

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

28 de diciembre 2025 · 12:46hs
Otro de los hitos del año fue el regreso de Oasis

Otro de los hitos del año fue el regreso de Oasis, la emblemática banda británica, con dos shows agotados en el Estadio River Plate de Buenos Aires

Durante 2025, Argentina vivió un año intenso en materia de música en vivo. Las grandes giras internacionales junto a estrellas locales transformaron los estadios y arenas del país en epicentros de grandes audiencias, ubicando a Buenos Aires y otras ciudades como plazas clave del circuito musical latinoamericano.

Los recitales que marcaron el año en Argentina

Entre los eventos más destacados del año estuvo la serie de conciertos de TINI, cuya venta de entradas rompió récords históricos: más de 200.000 tickets vendidos en menos de 20 horas para sus dos funciones en Argentina, según datos de la productora y plataformas de ticketing durante la apertura de venta de las localidades.

samba na esquina vuelve a recibir el ano nuevo en plaza alvear

Samba na esquina vuelve a recibir el año nuevo en Plaza Alvear

Los Totora en Nativo Beach, Santa Fe

Los Totora despidieron el año con un show en la playa de Nativo Beach, Santa Fe

Tini.jpg

Otro de los hitos del año fue el regreso de Oasis, la emblemática banda británica, con dos shows agotados en el Estadio River Plate de Buenos Aires. Tras más de 15 años sin presentarse en el país, los hermanos Gallagher trajeron su gira Oasis Live ’25, que generó una enorme expectativa y movilizó a miles de fanáticos del rock británico.

Noe Gallagher Liam Gallagher Oasis 1.jpg

La escena pop internacional también fue protagonista: Dua Lipa regresó al país para ofrecer dos conciertos masivos en el Estadio River Plate, que rápidamente agotaron entradas y se posicionaron entre los espectáculos más convocantes de noviembre.

dua lipa en la bombonera

Entre los artistas nacionales, Lali Espósito cerró el año con un récord propio: se convirtió en la primera artista local en agotar cinco funciones en el estadio de Vélez Sarsfield con su gira No vayas a atender cuando el demonio llama, consolidando su lugar como una de las figuras más convocantes del pop argentino. Además, la artista ya tiene 2 fechas agotadas en River en 2026.

Lali en Santa Fe.jpg

Además de estos grandes nombres, 2025 trajo una programación diversa que incluyó desde el cuarteto de La K’onga en el Estadio Vélez Sarsfield hasta espectáculos internacionales como Billy Idol, Marco Antonio Solís y Andrea Bocelli, que recorrieron escenarios de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba con altos niveles de asistencia.

Este año también reflejó la creciente influencia de la música en vivo en el turismo cultural: la confirmación de conciertos internacionales y festivales masivos generó picos de reservas de vuelos y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y otras plazas, revalorizando la oferta artística local.

En resumen, 2025 consolidó a Argentina como un destino estratégico para giras globales y grandes producciones en vivo, con públicos que respondieron con entusiasmo y una industria que sigue creciendo y diversificándose en sus propuestas de música y espectáculo.

recitales Argentina Vivo Tini Oasis Dua Lipa Lali
Dejanos tu comentario