Samba Na Esquina se prepara para despedir el año y recibir el 2019 con una gran fiesta

Samba Na Esquina se prepara para despedir el año y recibir 2019 en una gran fiesta como lo viene haciendo, en forma ininterrumpida, desde hace más de una década.

El 1° de enero desde las 2 de la madrugada, la banda estará tocando un extenso y exquisito repertorio de sambas de la música popular brasileña de compositores y grupos como Roberto Ribeiro, Mauro Duarte, João Nogueira, Sururú na roda, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara, Fundo do Quintal, Candeia, Cartola y Nelson Cavaquinho, entre otros.

Esta vez el encuentro para celebrar, cantar y sambar toda la noche será a orillas del río, con los pies en la arena, en un lugar muy especial, donde además se podrá disfrutar de una nutrida barra de tragos, cerveza y otras bebidas: Parientes del Bar (Calle del Pescador s/n, Paraná), en el pintoresco barrio de Puerto Sánchez. Durante toda la noche se irán sumando importantes invitados.

Ya se cumplen 12 años que Samba Na Esquina se congrega para esta gran celebración en que despide un año y recibe el otro sambando hasta que salga el sol. Ya era tradición que la banda congregue en la esquina de calles Victoria y San Martín a quienes quieren despedir el año que finaliza y recibir el nuevo bailando y cantando canciones del repertorio popular brasilero. Pero desde la llegada del 2017, debido al gran crecimiento del convite, decidieron trasladarse a un espacio con una infraestructura más acorde.

El funcionamiento actual del grupo se afianzó hace unos cinco años atrás, cuando decidieron ofrecer Samba Na Esquina como un producto único, lo cual los llevó a tener más contrataciones. La banda se ha presentado durante estos largos años en diversos circuitos: fiestas provinciales, espacios culturales de Entre Ríos y Santa Fe y recitales autogestivos, entre otros.

El grupo hace música de calidad, que no es de consumo masivo, no suena en las radios, no es una música industrializada, lista para consumir y desechar. A su vez, como toda música que tiene un trasfondo cultural fuerte en su desarrollo, tiene mucha riqueza melódica, armónica y rítmica sobre todo. Tiene algo que llega a las personas, porque pueden percibir que es genuino e invita a bailar por su condimento afro.

El samba da roda, una de las bases del samba carioca y designado en 2005 patrimonio de la Humanidad por la Unesco, fue llevado a Río de Janeiro tras la abolición de la esclavitud en 1888, por los negros traídos como esclavos de África que paulatinamente se trasladaron a la entonces capital del imperio del Brasil. Y Samba Na Esquina mantiene la frescura de ese estilo.

Si bien el grupo tiene sus seguidores habituales, a lo largo de los años han ido cosechando nuevo público y eso se debe en gran medida a la fiesta de bienvenida de año, que sin querer, se fue convirtiendo en algo tradicional.

Actualmente el grupo está conformado por Mauro Leyes (cavaquinho), Pedro Guastavino (percusión y voz), Diego Sánchez (percusión), Juan Costa (percusión), Sebastián Báez (percusión), Román del Prado (percusión), Jorgelina Barbiero (voz) y Natalia Damadian (voz). El sonido es operado por Juani Bonetti.

Las entradas para la fiesta ya están disponibles las entradas en tres puntos de la ciudad: Parientes del Bar (Calle del Pescador s/n), Imprenta Bria (Urquiza esquina Pascual Palma) y Lakshmi (Corrientes 117).