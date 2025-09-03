Uno Entre Rios | Escenario | Juegos Culturales Entrerrianos

Rosario del Tala tuvo su jornada de los Juegos Culturales Entrerrianos

Las instancias regionales de los Juegos Culturales Entrerrianos tuvieron su jornada en Rosario del Tala

3 de septiembre 2025 · 11:45hs
Más de 100 gurises de la provincia participaron en la instancia Regional de los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero” en la Escuela N°1 de Rosario del Tala. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los gobiernos locales.

Participación de los gurises

De esta jornada formaron parte gurises de Rosario del Tala, Villaguay, Nogoyá, Gualeguay, Maciá, Mansilla, Galarza, Hernández, Villa Clara, Jubileo, Lucas Gonzales y Aranguren.

Vale destacar que este domingo en Ramírez será la final provincial de los Juegos, de 9 a 18. De mañana en la Casa Municipal de la Cultura y por la tarde, desde las 14, en el Parque Evita. Participarán los seleccionados de las instancias locales y regionales en distintas localidades.

Sumando todas las etapas ya participaron en total más de 600 inscriptos en las disciplinas de videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza solista y pareja, teatro unipersonal y grupal, cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.

Los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero”, impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año la temática es “Cuento, leyenda y voces del monte”, una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano

