Rosario del Tala tuvo su jornada de los Juegos Culturales Entrerrianos

Más de 100 gurises de la provincia participaron en la instancia Regional de los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero” en la Escuela N°1 de Rosario del Tala. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los gobiernos locales.

Participación de los gurises

De esta jornada formaron parte gurises de Rosario del Tala, Villaguay, Nogoyá, Gualeguay, Maciá, Mansilla, Galarza, Hernández, Villa Clara, Jubileo, Lucas Gonzales y Aranguren.

Vale destacar que este domingo en Ramírez será la final provincial de los Juegos, de 9 a 18. De mañana en la Casa Municipal de la Cultura y por la tarde, desde las 14, en el Parque Evita. Participarán los seleccionados de las instancias locales y regionales en distintas localidades.

Sumando todas las etapas ya participaron en total más de 600 inscriptos en las disciplinas de videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza solista y pareja, teatro unipersonal y grupal, cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.

Los Juegos Culturales Entrerrianos “Ulises Daniel Ferrero”, impulsados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año la temática es “Cuento, leyenda y voces del monte”, una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano