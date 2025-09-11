Uno Entre Rios | Escenario | Los Vermichelis, delivery de cuentos

"Los Vermichelis, delivery de cuentos" llegan a la Sala Saltimbanquis

El Grupo de Teatro Juvetea dará un paso fundamental con el estreno de su primera producción para niños y niñas: "Los Vermichelis, delivery de cuentos"

11 de septiembre 2025 · 11:06hs
El Grupo de Teatro Juvetea, conformado por jóvenes actores de 16 años de la ciudad de Paraná, dará un paso fundamental en su recorrido escénico con el estreno de su primera producción para niños y niñas: Los Vermichelis, delivery de cuentos. La función será el domingo 14 de septiembre a las 17 en la Sala Saltimbanquis (Feliciano 546), con entrada a la gorra.

La obra propone una experiencia pensada para compartir en familia, en la que el humor, la corporalidad y la imaginación se combinan para recuperar la importancia de las historias narradas en vivo.

La trama gira en torno a Pepino y Peperoni, dos amigos que deciden abrir un “delivery de cuentos” frente a la falta de tiempo de los adultos para relatar anécdotas a los más pequeños. Solo una niña responde a la convocatoria y recibe todos los relatos, hasta que la aparición de Violeta les muestra que, aunque haya un único niño o niña dispuesto a escuchar, los cuentos nunca deben faltar.

El elenco está integrado por Francisco Sarubi, Violeta Bárbaro y Drazen Princic, quienes desde la niñez participaron en talleres y espacios de formación teatral.

Hoy, esa experiencia se cristaliza en esta primera producción grupal, con la coordinación general de Marita Cortés, reconocida docente y directora con más de 30 años de trayectoria en el teatro para niños. El texto pertenece al autor mendocino Sergio Martínez, con amplia experiencia en dramaturgia y actuación.

La puesta en escena se completa con el aporte de un equipo técnico y creativo: Daniela Rudel (vestuario), Juliana Bastida (sonido), Shaiel Nair Falcón (fotografía), Ángeles Hergenreder (diseño digital) y Andrés Princic (escenografía).

En diálogo con UNO, Cortés destacó el valor del proyecto y la originalidad del grupo: “Cada grupo tiene su sello, y en este caso se distingue por la corporalidad y el juego en escena. Es una obra visualmente atractiva y muy dinámica. Los chicos no siempre sostienen la atención en relatos largos, por eso esta propuesta avanza con varios cuentos breves, entrelazados en la historia general”.

Además, subrayó la importancia de rescatar la tradición de la narración en un tiempo marcado por la inmediatez y la tecnología: “La idea es que los niños disfruten, pero también que los adultos recuerden la importancia de darse un tiempo para contar historias, anécdotas o chistes. Esa costumbre construye memoria familiar y fortalece los vínculos”.

Entusiasmo juvenil

Los Vermichelis, delivery de cuentos ya se presentó en escuelas y centros culturales de Paraná, con más de diez funciones que recibieron gran aceptación del público. Para Juvetea, esta primera experiencia marca un punto de partida: un espacio de creación que busca dejar huella en la escena local con propuestas frescas, comprometidas y llenas de entusiasmo juvenil.

En momentos donde la atención suele fragmentarse y la tecnología ocupa gran parte del día, Los Vermichelis, delivery de cuentos se propone como una pausa necesaria: un encuentro donde la palabra, el cuerpo y la imaginación recuperan protagonismo.

Con frescura y creatividad, Juvetea debuta en la escena local, y también abre una puerta a nuevas generaciones de artistas que encuentran en el teatro un lugar para expresarse y compartir con los demás.

