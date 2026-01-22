Convocan a localidades entrerrianas a exhibir su patrimonio cultural en Paraná

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Casa de Gobierno, lanzó una convocatoria abierta destinada a municipios y comunas de toda la provincia

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Casa de Gobierno, lanzó una convocatoria abierta destinada a municipios y comunas de toda la provincia para presentar muestras, exposiciones fotográficas o colecciones históricas en las salas del organismo, ubicado en la capital entrerriana.

La iniciativa apunta a federalizar el acceso a la cultura y a generar un espacio de visibilización para las historias, identidades y expresiones culturales de cada localidad. La propuesta está pensada para que pueblos y ciudades puedan compartir su patrimonio, sus fiestas populares y su recorrido histórico con el público que visita diariamente la sede gubernamental en Paraná.

Desde la organización señalaron que el Museo Casa de Gobierno se propone como un lugar de encuentro entre las distintas comunidades entrerrianas, donde las producciones locales puedan circular, dialogar y llegar a nuevos públicos.

Cómo participar

Las localidades interesadas en coordinar y trasladar sus muestras o exposiciones pueden comunicarse con el equipo organizador para evaluar la agenda disponible y los requisitos técnicos de las salas.

Para consultas y presentación de proyectos, está habilitado el contacto vía WhatsApp al 343 4696927.

El Museo Casa de Gobierno funciona en la intersección de México y Córdoba, en la ciudad de Paraná.