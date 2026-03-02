Bordadoras de Memorias presentará una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura

Bordadoras de Memorias Paraná es un colectivo integrado por más de setenta mujeres y varones de distintas generaciones que confeccionó una bandera con los nombres de las 317 víctimas de la dictadura en la provincia

Bordadoras de Memorias Paraná presentará una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura

La Asociación de Ex Presos y Presas Políticas y Exiliados de Entre Ríos “La Solapa” impulsó en la ciudad la conformación de Bordadoras de Memorias Paraná, un colectivo integrado por más de setenta mujeres y varones de distintas generaciones que confeccionó una bandera con los nombres de las 317 víctimas de la dictadura en la provincia.

La iniciativa surgió con el objetivo de realizar una pieza colectiva de cara al 24 de marzo de 2026, cuando se cumplirán 50 años del golpe cívico-militar-eclesiástico. Cada nombre fue bordado de manera artesanal, en encuentros semanales que se desarrollaron entre septiembre y noviembre en Casa Grande, en Andrés Pazos 35.

Desde la organización explicaron que la propuesta consistió en bordar de manera colectiva los nombres de las víctimas entrerrianas. Cada puntada y cada color elegido representaron un gesto de memoria y de reivindicación. El proceso reunió a personas con trayectorias diversas que, a lo largo de los encuentros, compartieron saberes, experiencias y reflexiones en torno al derecho a la memoria.

Bordadoras de Memorias 2

La Solapa promovió la participación de personas, colectivos y organizaciones para ampliar la convocatoria y propuso que cada localidad entrerriana pueda generar su propio espacio de bordado como forma de sostener una práctica comunitaria de memoria y creación.

La presentación de la bandera se realizará el jueves 5 de abril a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en una actividad abierta al público. La iniciativa contó con el acompañamiento de Casa Grande – Asociación para la Igualdad y el Desarrollo y la Municipalidad de Paraná, a través del Centro de Integración Comunitaria N°2, la Sastrería Teatral y el Centro Cultural Juan L. Ortiz.