Uno Entre Rios | Escenario | Bordadoras de Memorias

Bordadoras de Memorias presentará una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura

Bordadoras de Memorias Paraná es un colectivo integrado por más de setenta mujeres y varones de distintas generaciones que confeccionó una bandera con los nombres de las 317 víctimas de la dictadura en la provincia

2 de marzo 2026 · 13:19hs
Bordadoras de Memorias Paraná presentará una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura

Bordadoras de Memorias Paraná presentará una bandera con los nombres de las víctimas entrerrianas de la dictadura
Un proyecto colectivo bordó la memoria entrerriana

Un proyecto colectivo bordó la memoria entrerriana

Bordadoras de Memorias exhibirá su trabajo colectivo en el Juan L. Ortiz

Bordadoras de Memorias exhibirá su trabajo colectivo en el Juan L. Ortiz

La Asociación de Ex Presos y Presas Políticas y Exiliados de Entre Ríos “La Solapa” impulsó en la ciudad la conformación de Bordadoras de Memorias Paraná, un colectivo integrado por más de setenta mujeres y varones de distintas generaciones que confeccionó una bandera con los nombres de las 317 víctimas de la dictadura en la provincia.

Bordadoras de Memorias 1

Bordadoras de Memorias exhibirá su trabajo colectivo en el Juan L. Ortiz

La iniciativa surgió con el objetivo de realizar una pieza colectiva de cara al 24 de marzo de 2026, cuando se cumplirán 50 años del golpe cívico-militar-eclesiástico. Cada nombre fue bordado de manera artesanal, en encuentros semanales que se desarrollaron entre septiembre y noviembre en Casa Grande, en Andrés Pazos 35.

Este jueves a las 20 horas, el artista entrerriano Germán Yujnovsky presentará En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con un show al aire libre

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Desde la organización explicaron que la propuesta consistió en bordar de manera colectiva los nombres de las víctimas entrerrianas. Cada puntada y cada color elegido representaron un gesto de memoria y de reivindicación. El proceso reunió a personas con trayectorias diversas que, a lo largo de los encuentros, compartieron saberes, experiencias y reflexiones en torno al derecho a la memoria.

Bordadoras de Memorias 2

La Solapa promovió la participación de personas, colectivos y organizaciones para ampliar la convocatoria y propuso que cada localidad entrerriana pueda generar su propio espacio de bordado como forma de sostener una práctica comunitaria de memoria y creación.

La presentación de la bandera se realizará el jueves 5 de abril a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en una actividad abierta al público. La iniciativa contó con el acompañamiento de Casa Grande – Asociación para la Igualdad y el Desarrollo y la Municipalidad de Paraná, a través del Centro de Integración Comunitaria N°2, la Sastrería Teatral y el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

LEER MÁS: Las Guerreras del K-Pop llegan a Paraná con su tour internacional

Bordadoras de Memorias Paraná Dictadura centro cultural Juan L. Ortiz
Noticias relacionadas
las guerreras del k-pop llegan a parana con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Paraná con su tour internacional

Don Osvaldo llega a Santa Fe y ya están a la venta las entradas

Don Osvaldo presentará "Zona Liberada" en Santa Fe

Mario Milocco abre la inscripción a sus clases de acuarela y técnicas mixtas

Mario Milocco abre la inscripción a sus clases de acuarela y técnicas mixtas

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Habrá una exposición interactiva feminista en el Juan L. Ortiz

Ver comentarios

Lo último

Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Ultimo Momento
Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Policiales
Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Ruta 38: un ciclista quedó en estado grave tras ser embestido por una camioneta

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

Incendio en residencia estudiantil de Paraná dejó importantes daños materiales

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Ovación
River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

River, con DT interino, visita a Independiente Rivadavia

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newells con Di María como figura

Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell's con Di María como figura

Chiqui Tapia se adjudicó públicamente la liberación de Nahuel Gallo

Chiqui Tapia "se adjudicó" públicamente la liberación de Nahuel Gallo

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

A la espera de Coudet, River viaja a Mendoza para jugar este lunes

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

Bajo un caliente clima, Argentinos se lo empató a Barracas en la última jugada

La provincia
Germán Yujnovsky inaugura En primer plano en la Casa de la Cultura

Germán Yujnovsky inaugura "En primer plano" en la Casa de la Cultura

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Paraná refuerza el transporte urbano con más colectivos por el inicio de clases

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos entre los destinos más visitados del Verano 2026, según CAME

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Entre Ríos superó los $300 mil millones en impacto turístico este verano

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Concordia: malestar por el regreso del ex viceintendente denunciado por violencia de género

Dejanos tu comentario