Entrerriano excombatiente de Malvinas llegó al Aconcagua

El excombatiente oriundo de San Benito y representante del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, Omar Godoy, viajó al Aconcagua en una Cumbre por la Paz.

23 de enero 2026 · 13:17hs
Omar Rubén Godoy, oriundo de San Benito y excombatiente de la guerra de Malvinas, participó de la propuesta “Aconcagua-Cumbre por la Paz”, que se efectuó desde el 5 y hasta este 20 de enero de 2026.

Junto a excombatientes argentinos y británicos, el entrerriano integró la delegación Argentina, que realizó esta expedición de altura que ascendió hasta la cima del pico más alto de América. Esto se concretó y la Patrulla Argentina alcanzó la cumbre del Aconcagua, donde en la meta flamearon la bandera nacional y Godoy hizo lo propio con el emblema de Entre Ríos. El objetivo fue llevar un mensaje de unidad, memoria y reconocimiento.

Cumbre por la paz

Esta “Cumbre por la paz y la atención al Veterano de Guerra”, es un mensaje claro y contundente “para todas las naciones del mundo, porque no se debe olvidar jamás a quienes combatieron, combaten y combatirán, en cualquier tiempo y lugar", reza el comunicado que realizó el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Paraná y agrega: "Nos sentimos profundamente orgullosos de haber sido parte activa de la organización y la logística que demandó este evento. Orgullosos del enorme esfuerzo personal de los andinistas y de nuestro querido socio Omar Godoy…”.

Desde San Benito

El intendente Ariel Voeffray entregó la bandera de la ciudad a Omar Godoy, expresando el apoyo de la comunidad a esta causa. "La expedición histórica reafirma que Malvinas es una causa nacional irrenunciable, defendida con memoria y respeto, también desde la paz" expresó Voeffray.

Se trata de una iniciativa que propone, por primera vez, un ascenso al Aconcagua con participación de veteranos argentinos y británicos, con un fuerte mensaje de paz, memoria y reconocimiento a quienes cargan las huellas de la guerra.

