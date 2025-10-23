Uno Entre Rios | Escenario | Ratones Paranoicos

Ratones Paranoicos llega a Paraná en su gira despedida "Última Ceremonia"

Ratones Paranoicos se presentará el sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe de Paraná, en el marco de su gira nacional Última Ceremonia

23 de octubre 2025 · 16:31hs
Ratones Paranoicos llega a Paraná en su gira despedida Última Ceremonia

Ratones Paranoicos se presentará el sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe de Paraná, en el marco de su gira nacional Última Ceremonia, que celebra los 40 años de trayectoria de la banda. Durante el show, los músicos repasarán sus grandes clásicos y evocarán distintas etapas de su historia, ofreciendo a los fans un recorrido por décadas de rock argentino. Entradas disponibles en Tickea.com.ar.

Ratones Paranoicos llega a Paraná en su gira despedida "Última Ceremonia"

La visita a Paraná se enmarca en los festejos por el décimo aniversario de Tierra Bomba, el espacio cultural del centro de la ciudad que desde 2014 sostiene una programación enfocada en música, arte y cultura local.

Uriel López

Uriel López, el paranaense que ganó el certamen de canto "Bienvenidos a Ganar"

charly garcia, 74 anos de musica y rebeldia

Charly García, 74 años de música y rebeldía

El espectáculo promete revivir el espíritu de la banda, con un repertorio que incluye himnos que marcaron a varias generaciones de fanáticos.

LEER MÁS: Charly García, 74 años de música y rebeldía

Ratones Paranoicos gira Club Echagüe Tierra Bomba
Noticias relacionadas
Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina La Princesita

Paola Rebeque: la cocinera que preparó el catering para Karina "La Princesita"

Proponen declarar al Indio Solari Ciudadano Ilustre de Paraná.

Avanza la iniciativa para declarar Ciudadano Ilustre de Paraná al Indio Solari

camilo nicolas llega a parana con su show a fondo

Camilo Nicolás llega a Paraná con su show "A fondo"

Pequeños Seres en la redacción de UNO

Pequeños Seres lleva a escena los clásicos de Spinetta

Ver comentarios

Lo último

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

Ultimo Momento
Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

Ratones Paranoicos llega a Paraná en su gira despedida Última Ceremonia

Ratones Paranoicos llega a Paraná en su gira despedida "Última Ceremonia"

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

Policiales
En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Prisión preventiva para uno de los acusados de atacar al sospechoso del crimen de Jazmín González

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Caso Daiana Mendieta: Gustavo Brondino seguirá detenido

Ovación
Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Lionel Messi anunció su renovación con Inter Miami hasta 2028

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Estudiantes, una cantera de talentos en el tenis entrerriano

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

Preocupación en Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura y deberá ser operado

El club de la Fundación Messi se afiliará directamente a AFA

El club de la Fundación Messi se afiliará directamente a AFA

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

La provincia
La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

En Entre Ríos los nacimientos bajaron 40% en ocho años

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

SMN renovó el alerta por lluvia y tormentas para el viernes

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Paraná: siguen las obras de integración y saneamiento de arroyo Las Viejas

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Vialidad Nacional advierte que el hurto y el daño de señales y carteles en rutas es delito

Dejanos tu comentario