Ratones Paranoicos llega a Paraná en su gira despedida "Última Ceremonia"

Ratones Paranoicos se presentará el sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe de Paraná, en el marco de su gira nacional Última Ceremonia, que celebra los 40 años de trayectoria de la banda. Durante el show, los músicos repasarán sus grandes clásicos y evocarán distintas etapas de su historia, ofreciendo a los fans un recorrido por décadas de rock argentino. Entradas disponibles en Tickea.com.ar.
23 de octubre 2025 · 16:31hs
La visita a Paraná se enmarca en los festejos por el décimo aniversario de Tierra Bomba, el espacio cultural del centro de la ciudad que desde 2014 sostiene una programación enfocada en música, arte y cultura local.
El espectáculo promete revivir el espíritu de la banda, con un repertorio que incluye himnos que marcaron a varias generaciones de fanáticos.