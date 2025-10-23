Ratones Paranoicos llega a Paraná en su gira despedida "Última Ceremonia"

Ratones Paranoicos se presentará el sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe de Paraná, en el marco de su gira nacional Última Ceremonia

Ratones Paranoicos se presentará el sábado 22 de noviembre en el Club Echagüe de Paraná, en el marco de su gira nacional Última Ceremonia, que celebra los 40 años de trayectoria de la banda. Durante el show, los músicos repasarán sus grandes clásicos y evocarán distintas etapas de su historia, ofreciendo a los fans un recorrido por décadas de rock argentino. Entradas disponibles en Tickea.com.ar.