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Rap y escritura: la propuesta cultural en Puerto Viejo

El trabajo incluye la escritura, la improvisación y la técnica vocal, pero también la posibilidad de transformarlas en canciones de rap.

6 de agosto 2026 · 16:46hs
Rap y escritura: la propuesta cultural en Puerto Viejo

Rap y escritura: la propuesta cultural en Puerto Viejo

La Municipalidad de Paraná continúa promoviendo espacios de formación artística y recreativa para niñas, niños y adolescentes, a través del programa Construir Valores. En ese marco, todos los martes a las 17:30 horas se desarrollan los talleres gratuitos de rap, improvisación y escritura en el Museo Puerto de la Memoria.

Las clases, coordinadas por Gastón Fonk, se realizan y forman parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer el trabajo con infancias y juventudes en los barrios de la ciudad. El lugar, ubicado en Avenida Estrada 1248 esquina Asturias, combina música, expresión y encuentro.

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Fonk explicó que el taller aborda tanto los aspectos técnicos del rap como las posibilidades expresivas que ofrece este género musical, trabajando sobre “las estructuras básicas de lo que es el rap, las rimas, el punchline y la historia de este movimiento que es el hip hop a nivel mundial”.

“También tratamos de trabajar mucho la palabra, la poesía y la integración en pos de proyectar música, recitales, muestras y, por supuesto, fomentar el ámbito artístico de cada una de las personas”, señaló.

Apoyo cultural

El trabajo incluye la escritura, la improvisación y la técnica vocal, pero también la posibilidad de transformar las experiencias personales en producciones artísticas. A través de la creatividad, avanzan en contar “lo que es la realidad sociocultural de cada persona y llevarlo un poco a la escritura, a compartirlo, y a improvisarlo”, expresó.

“El apoyo de la Municipalidad con la infraestructura y el nivel de materiales nos impulsa a seguir creciendo, porque realmente en los últimos 10 años la cultura urbana ha crecido muchísimo”, completó. Por último, invitó a la comunidad a sumarse a los encuentros y destacó el carácter abierto e inclusivo del espacio.

Construir Valores es una iniciativa municipal que busca ampliar la red de resguardo y recreación para infancias, adolescencias, juventudes y personas mayores mediante el apoyo económico a clubes y organizaciones barriales, incorporando propuestas culturales, recreativas y deportivas de acceso libre y gratuito.

rap Escritura taller cultural
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