Raly Barrionuevo vuelve a Paraná con un show en el Teatro 3 de Febrero

El músico santiagueño Raly Barrionuevo se presentará en Paraná el viernes 17 octubre y habló en exclusiva con UNO

Fernanda Rivero

Fernanda Rivero

9 de octubre 2025 · 11:02hs
Raly Barrionuevo regresará a Paraná el viernes 17 de octubre para ofrecer un recital en el Teatro 3 de Febrero, a las 21, en 25 de Junio 54. El músico santiagueño subirá solo al escenario, acompañado únicamente por su guitarra, y presentará un concierto sin lista fija de temas, construyendo el repertorio sobre la marcha según la interacción con el público.

En diálogo con UNO, Barrionuevo manifestó su alegría por volver al emblemático teatro. Comentó que, aunque ha tocado varias veces en la ciudad, hace mucho que no se presenta en ese escenario, y destacó la energía con la que llega luego de una serie de conciertos recientes.

El artista explicó que desde hace tres años adoptó un formato unipersonal, que comenzó como un experimento y se consolidó como una manera de conectar más directamente con su música y con la audiencia. Reveló que no prepara repertorios anticipados y que cada concierto es distinto, con distintos instrumentos y hasta un piano, describiendo el escenario como una “juguetería” que le permite explorar la música en el momento.

Sobre el show en Paraná, Barrionuevo invitó al público a disfrutar de la experiencia sin expectativas previas, conectándose plenamente con el artista y la música. Señaló que este formato más esencial lo desafía y revitaliza, y aseguró que será una noche especial gracias a la sensibilidad del público local. Las entradas ya están disponibles para este recital íntimo y único.

