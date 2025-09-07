Raly Barrionuevo brindará un concierto en Paraná

Raly Barrionuevo llegará a Paraná el viernes 17 de octubre para dar un recital en el Teatro 3 de Febrero. La función será a las 21 horas

Raly Barrionuevo llegará a Paraná el viernes 17 de octubre para dar un recital en el Teatro 3 de Febrero. La función será a las 21, en 25 de Junio 54.

El músico subirá solo al escenario, con su guitarra, para repasar canciones de su autoría y versiones de obras populares. No habrá lista fija: cada show se arma sobre la marcha, según lo que surge en el momento y el vínculo con el público.

“Comencé hace muchos años siendo un muchacho con una guitarra y un puñadito de canciones; y es lo que sigo haciendo de alguna manera u otra. Esta etapa que ha comenzado ahora, de cantar solo, es muy importante para mí. Me he estado preparando muchos años para disfrutar de otra manera la música... Armo listas de canciones y hago otras. Dejo que suceda”, señaló el artista.

Con quince discos editados, Barrionuevo recorrió escenarios de todo el país y compartió experiencias con músicos de distintos géneros. Su carrera se sostiene en la autogestión y en la búsqueda de nuevos caminos.

Las entradas están a la venta en tickea.com.ar y en la boletería del teatro. Además, clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe pueden acceder a 3 y 6 cuotas sin interés en las compras online.