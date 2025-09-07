Uno Entre Rios | Escenario | Raly Barrionuevo

Raly Barrionuevo brindará un concierto en Paraná

Raly Barrionuevo llegará a Paraná el viernes 17 de octubre para dar un recital en el Teatro 3 de Febrero. La función será a las 21 horas

7 de septiembre 2025 · 11:10hs
Raly Barrionuevo

Gentileza Lu SMusso

Raly Barrionuevo

Raly Barrionuevo llegará a Paraná el viernes 17 de octubre para dar un recital en el Teatro 3 de Febrero. La función será a las 21, en 25 de Junio 54.

Raly Barrionuevo en la capital entrerriana

El músico subirá solo al escenario, con su guitarra, para repasar canciones de su autoría y versiones de obras populares. No habrá lista fija: cada show se arma sobre la marcha, según lo que surge en el momento y el vínculo con el público.

Diana Zapata

Diana Zapata celebra 40 años de trayectoria

Orgullo local: una película rodada en Concordia llegó a una gran plataforma.

Orgullo local: una película rodada en Concordia llegó a una gran plataforma

“Comencé hace muchos años siendo un muchacho con una guitarra y un puñadito de canciones; y es lo que sigo haciendo de alguna manera u otra. Esta etapa que ha comenzado ahora, de cantar solo, es muy importante para mí. Me he estado preparando muchos años para disfrutar de otra manera la música... Armo listas de canciones y hago otras. Dejo que suceda”, señaló el artista.

Con quince discos editados, Barrionuevo recorrió escenarios de todo el país y compartió experiencias con músicos de distintos géneros. Su carrera se sostiene en la autogestión y en la búsqueda de nuevos caminos.

Las entradas están a la venta en tickea.com.ar y en la boletería del teatro. Además, clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe pueden acceder a 3 y 6 cuotas sin interés en las compras online.

